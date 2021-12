SsangYong Korando e-Motion: tot 339 kilometer elektrisch

Dit is de SsangYong Korando e-Motion, de eerste elektrische auto van het merk ooit. De SsangYong Korando e-Motion komt op een volle accu tot 339 kilometer ver en is direct de krachtigste Korando die je straks ook in Nederland kunt kopen.

Eerste elektrische SsangYong

190 pk, altijd voorwielaangedreven

In 2022 in Nederland

Dat de eerste elektrische auto van SsangYong een elektrische versie van de Korando zou zijn, is al enige tijd bekend. Met de e-SIV Concept blikte het merk in 2018 al vooruit op een elektrische SUV op basis van dat model en medio dit jaar gaf het merk een eerste foto van de auto vrij. In oktober publiceerde AutoWeek nieuw beeldmateriaal en uit betrouwbare bron verkregen eerste informatie van de SUV en nu hebben we alle informatie én uitgebreid beeldmateriaal van de elektrische SsangYong Korando e-Motion.

Wie door de lange aanloop naar de SsangYong e-Motion gehoopt had op spectaculaire specificaties wordt wellicht enigszins teleurgesteld. De elektrische SUV krijgt een 190 pk en 360 Nm sterke elektromotor op de vooras. Die unit helpt de 1.765 kilo wegende Korando e-Motion aan een topsnelheid van 156 km/h. Interessanter is natuurlijk de actieradius. De elektrische SsangYong heeft een 61,5 kWh accupakket dat de auto een reikwijdte geeft van 339 kilometer. Een leeg accupakket is aan een 100 kW-lader in 33 minuten tot 88 procent van zijn kunnen op te laden. Goed nieuws voor wie weleens iets achter zijn auto hangt: de Korando e-Motion mag geremd tot 1.500 kilo trekken. Een vierwielaangedreven versie met twee elektromotoren is vooralsnog niet aangekondigd. Wel is de 190 pk sterke Korando e-Motion de krachtigste Korando die je straks kopen kunt. SsangYong levert de auto verder namelijk met een 163 pk sterke 1.5 T-GDI benzinemotor en met een 136 pk sterke 1.6 diesel.

Wat afmetingen betreft is de 4,47 meter lange Korando e-Motion natuurlijk gelijk aan benzine- en dieselbroertjes. Wel is de elektrische Korando vanbuiten direct als zodanig te herkennen. SsangYong overlaadt het model namelijk met blauwe accenten. We komen ze tegen in de onder de dichte neus gehuisveste voorbumper, op de zijspiegelkappen, onderaan de achterportieren en onderaan de achterkant hangt een blauwe skidplate. SsangYong past de blauwe kleur zelfs toe in de koplampen. De vormgeving van de voor- en achterbumpers is anders dan bij de Korandos met verbrandingsmotoren en hetzelfde geld voor de wielen, ook die hebben een meer gesloten ontwerp gekregen. De laadklep van de SsangYong Korando e-Motion zit in het linker voorscherm. Meer opvallende details: de achterlichten van de Korando e-Motion hebben kleurloze beglazing en in het aluminium ornament dat de achterlichten met elkaar verbindt is modelnaam Korando uitgeschreven. Mogelijk krijgen ook de Korando's met verbrandingsmotoren hun modelnaam fier op de bips.

De vormgeving van het interieur van de Korando e-Motion is niet anders dan bij de reeds bekende versies. Wel zien we ook hier blauwe accenten, onder meer in de ventilatieroosters, op het stuurwiel en op de deurpanelen. Ook de stiksels van de stoelen en de middenarmsteun zijn in het blauw uitgevoerd. De bagageruimte van de elektrische Korando e-Motion bedraagt 551 liter en is daarmee niet kleiner dan die van de niet-elektrische Korando. Leuk weetje: de Korando e-Motion aan- of uitzetten activeert een geluidsopname waarmee de Korando je welkom heet of gedag zegt. Sympathiek. SsangYong levert de Korando e-Motion onder meer met intelligente adaptieve cruisecontrol, automatisch grootlicht, een actieve rijbaanassistent en voorzieningen als dodehoekdetectie en Rear Cross Traffic-Collision Assist.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet, die volgen in aanloop naar de marktintroductie die spoedig zal plaatsvinden. Koreans Can Do of Koreans Can Do Better?