SsangYong Musso eigenwijs strakgetrokken

SsangYong onderwierp zijn grootste SUV eind 2019 aan een facelift en nu vernieuwt het merk ook diens pick-up broer, de Rexton Sports die we in Nederland kennen als Musso. De Rexton Sports Khan op de foto's is de langere versie van de Musso, een 5,4 meter lange auto die in ons land met modelnaam Grand Musso wordt aangeduid. De Musso wordt op vergelijkbare wijze aangepakt als de Rexton, maar toch zijn er interessante verschillen.

Net als de vernieuwde versie van de Rexton krijgt ook de gemoderniseerde Musso een veel grotere grille. Die grille is bij de Rexton opgebouwd uit een bonte verzameling verchroomde puntjes, maar de Musso heeft horizontale lamellen. Daarbij loopt de grille van de Musso verder door naar onderen. Aan weerszijden van de voorbumper zitten verticale lichtunits waarin de dagrijverlichting is gehuisvest. Daarmee neemt de Musso wat design betreft meer afstand tot zijn SUV-broer. Meer uiterlijke nieuwigheden komen in de vorm van kunststof aankleding rond de wielkasten en een achterklep waarin de achterlichten voortaan door een kunststof strook met elkaar worden verbonden. Daarop is in koeienletters 'Sports' te lezen.

Opvallend genoeg profiteert de Musso niet van de vernieuwde 2.2 turbodiesel. De Musso heeft - in ieder geval in Zuid-Korea - gewoon de 187 pk en 400 Nm (420 Nm in de langere Khan) sterke diesel als krachtcentrale die voorheen in de pick-up leverbaar was. Ook is de nieuwe achttraps automaat voorbehouden aan de Rexton, de Musso behoudt z'n Aisin-transmissie met zes verzetten. Informatie over de Europese versie van de vernieuwde Rexton Sports volgt ongetwijfeld later dit jaar.