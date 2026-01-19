Nu de Amerikaanse president Donald Trump vaart wil maken met het inlijven van Groenland tot Amerikaans territorium, komt er vanuit onder meer Europa flinke weerstand. Het gevolg: meer importheffingen vanuit de VS. De Europese autobranche houdt zijn adem opnieuw in. De Duitse brancheorganisatie VDA, stelt dat de gevolgen van de extra heffingen 'enorm' kunnen zijn.

Volgens Automotive News raamt bijvoorbeeld Volkswagen de kosten van Amerikaanse heffingen van afgelopen jaar al op 5 miljard euro en het pakt dit jaar met extra heffingen waarschijnlijk nog heftiger uit. Bij monde van topvrouw Hildegard Müller klinkt dan ook een serieuze waarschuwing. Zij roept de EU op om vooral voorzichtig te handelen. De auto-industrie is immers niet van een gering economisch belang voor Europa. "Wat nu cruciaal s, is dat Brussel met een strategische en slimme reactie komt, die tot stand komt met de landen die geraakt worden (door de extra heffingen, red.)," aldus Müller.