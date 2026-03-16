De prijzen aan de pomp zijn weer iets aan het stijgen. De benzineprijs nadert de absolute recordprijs van €2,50 per liter. Ook diesel is weer duurder geworden.

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter Euro 95 (E10) is weer gestegen, zo blijkt uit cijfers van consumentencollectief United Consumers. De gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) van een liter benzine is met 0,6 cent gestegen ten opzichte van gisteren en ligt op €2,486. Daarmee ligt de benzineprijs weer op koers om het absolute prijsrecord van €2,505 per liter te evenaren of zelfs te verbreken. Die prijs werd op 8 juni 2022 geregistreerd.

Ook diesel is weer duurder geworden. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel bedraagt nu €2,472. Dat is 0,2 cent hoger dan gisteren. Zo hoog als de recordprijs van €2,519 die op 10 maart van dit jaar werd geregistreerd, is de dieselprijs niet.

Zoals altijd geldt dat de GLA niet per definitie de prijs is die je aan de pomp betaalt. United Consumers stelt de gemiddelde landelijke adviesprijs vast op basis van de adviesprijzen van de grootste oliemaatschappijen.