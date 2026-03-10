Voor het eerst kost een liter diesel meer dan €2,50. De dieselprijs breekt al dagen record na record. Ook de benzineprijs is weer fors gestegen en is op zijn beurt op koers om een nieuw prijsrecord te breken.

Gisteren schreven we nog dat een liter diesel met een gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) van €2,46 duurder was dan ooit. Vergeet die prijs maar. De adviesprijs van een liter diesel is weer verder gestegen. Een liter diesel kost nu voor het eerst meer dan €2,50. Uit cijfers van consumentencollectief United Consumers blijkt dat de GLA van een liter diesel €2,519 bedraagt.

Er zijn in Nederland veel meer mensen die benzine in plaats van diesel tanken. Ook zij mogen de portemonnee trekken. Gisteren lag de landelijke adviesprijs van een liter Euro 95 (E10) nog op €2,396. Daar is een schrikbarende 5,7 cent bovenop gekomen, met als gevolg dat de adviesprijs van een liter benzine nu €2,453 bedraagt. Als het zo doorgaat, breekt de benzineprijs morgen door het vorige prijsrecord van €2,505 per liter. Die prijs werd geregistreerd op 8 juni 2022. Let wel: de GLA is niet per definitie de prijs die je aan de pomp betaalt. United Consumers stelt de gemiddelde landelijke adviesprijs vast op basis van de adviesprijzen van de grootste oliemaatschappijen.

De stijging van de brandstofprijzen is uiteraard het directe gevolg van de praktische afsluiting van de Straat van Hormuz bij Iran. Inmiddels hebben diverse landen, waaronder Saoedi-Arabië en Irak, de productie van olie afgeschaald.