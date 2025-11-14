Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Oproep GM aan toeleveranciers: “Stop met China!”

Te onberekenbaar

14
Chevrolet Equinox EV
Jan Lemkes

General Motors doet een opvallende oproep aan z’n toeleveranciers. De Amerikaanse autobouwer wil dat zij stoppen met het inkopen van onderdelen in China, en stelt zelfs een ultimatum.

Volgens Reuters is General Motors helemaal klaar met ‘geopolitieke verstoringen’ van z’n activiteiten. Importheffingen, maar ook exportverboden zoals die van Nexperia-chips, maken van Chinese onderdelen volgens GM simpelweg een te groot risico. Daarom zou het voormalige moederbedrijf van Opel zijn toeleveranciers hebben opgeroepen om waar mogelijk in het geheel te stoppen met het inkopen van spullen uit China.

Dat ‘waar mogelijk’ moet je trouwens zeker niet als een makkelijke uitweg zien, want GM lijkt vastbesloten. Volgens de door Reuters aangehaalde ingewijden moeten toeleveranciers alles op alles zetten om een niet-Chinees alternatief te vinden. Voor sommige toeleveranciers zou er zelfs al een deadline zijn genoemd: in 2027 moeten de aangeleverde onderdelen ‘Chinavrij’ zijn.

Foto boven: Chevrolet Equinox EV, Amerika's populairste EV na Tesla

14 Bekijk reacties

Lees ook

Op Zoek Naar
Occasions

€5.000 toch nog te duur voor een eerste auto? Deze occasions koop je voor €3.000

Nieuws
IN het wild Toyota Carina II Wagon

Deze Toyota Carina II Wagon is wat wij ooit een flinke bak vonden - In het Wild

Klassiekers
Opel Ascona C Liefhebber Gezocht

Deze Opel Ascona is niet mooi, maar geeft wel een perfect tijdsbeeld - Liefhebber gezocht

Saab 900 Turbo

Saab 900 Turbo (1979) - Klokje rond klassiek

Bandentest
Vierseizoenbanden, allseasons, in de sneeuw

Dit zijn de beste sportieve vierseizoenenbanden: maat 215/50 R18

Lezersreacties (14)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.