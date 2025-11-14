General Motors doet een opvallende oproep aan z’n toeleveranciers. De Amerikaanse autobouwer wil dat zij stoppen met het inkopen van onderdelen in China, en stelt zelfs een ultimatum.

Volgens Reuters is General Motors helemaal klaar met ‘geopolitieke verstoringen’ van z’n activiteiten. Importheffingen, maar ook exportverboden zoals die van Nexperia-chips, maken van Chinese onderdelen volgens GM simpelweg een te groot risico. Daarom zou het voormalige moederbedrijf van Opel zijn toeleveranciers hebben opgeroepen om waar mogelijk in het geheel te stoppen met het inkopen van spullen uit China.

Dat ‘waar mogelijk’ moet je trouwens zeker niet als een makkelijke uitweg zien, want GM lijkt vastbesloten. Volgens de door Reuters aangehaalde ingewijden moeten toeleveranciers alles op alles zetten om een niet-Chinees alternatief te vinden. Voor sommige toeleveranciers zou er zelfs al een deadline zijn genoemd: in 2027 moeten de aangeleverde onderdelen ‘Chinavrij’ zijn.

Foto boven: Chevrolet Equinox EV, Amerika's populairste EV na Tesla