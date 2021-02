Opel Combo-e Life is elektrische ruimtereus

Opel voegt een elektrisch model aan zijn leveringsgamma toe. De Combo Life is er nu net als zijn voor de bedrijfswagenmarkt bestemde broertje in volledig elektrische vorm. Hij staat vanaf het najaar bij de Nederlandse dealers.

Het elektrische leveringsgamma van Opel begint aardig vorm te krijgen. Het merk heeft al de Corsa-e, Mokka-e, Zafira-e Life en de bedrijfswagens Vivaro-e en Combo-e. Later dit jaar voegt Opel ook een elektrische Movano aan zijn leveringsgamma toe, de Movano-e, maar eerst lanceert Rüsselsheim de elektrische personenuitvoering van de Combo-e, de Combo-e Life!

De voorheen Combo Tour geheten Combo Life is de begin 2018 gepresenteerde personenversie van de Combo, het equivalent van de Citroën Berlingo, Peugeot Rifter en Toyota Proace City Verso. De Combo op grijs kenteken werd onlangs als Combo-e met een elektrische aandrijflijn gepresenteerd en vanaf nu is ook de Combo Life op geel kenteken als EV verkrijgbaar. Het mag geen verrassing heten dat de Combo-e Life net als zijn bestelbroertjes een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor op de vooras krijgt, die 'm in 11,2 seconden naar de 100 km/h helpt. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 130 km/h. De actieradius is vastgesteld op 280 kilometer. Het accupakket is aan een 100 kW DC-snellader in een ongeveer een half uur tot 80 procent van zijn capaciteit op te laden. Een 3-fasen 11 kW-boordlader is standaard.

De Combo-e Life is net als zijn zusjes op grijs kenteken in twee lengtematen leverbaar. Zowel de 4,4 als 4,75 meter lange variant is verkrijgbaar met vijf of zeven zitplaatsen. De bagageruimte van de korte variant bedraagt, als vijfzitter, 597 liter. De langste Combo-e Life heeft - eveneens als vijfzitter - 850 liter bagageruimte. Het maximum trekgewicht bedraagt 750 kilometer en dat is natuurlijk goed nieuws voor wie weleens iets aan de haak hangt. Voor wie weleens naast het asfalt terechtkomt of graag door sneeuw of blubber ploetert, heeft Opel IntelliGrip-tractiecontrole op de optielijst gezet.

Vanaf het najaar is de Combo-e Life bij de Nederlandse dealers te vinden. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie. Het is nu wachten tot Citroën, Peugeot en Toyota met de elektrische afgeleiden van de Berlingo, Rifter en Proace City Verso op geel kenteken komen.