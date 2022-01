Personenbussen Peugeot, Citroën en Opel alleen nog als EV

Het gaat om de Peugeot Rifter, Peugeot Traveller, Citroën Berlingo, Citroën SpaceTourer, Opel Combo Life, Opel Vivaro Combi en Opel Zafira Combi, waarbij de laatste twee modellen twee versies zijn van dezelfde auto. Alle genoemde modellen zijn vanaf heden alleen nog te krijgen in puur elektrische vorm. De Peugeots kennen we daarmee nog uitsluitend als e-Rifter en e-Traveller, de Citroëns gaan standaard als ë-Berlingo en ë-SpaceTourer door het leven en de Opels worden Combo-e, Vivaro-e en Zafira-e Life genoemd.

Die elektrische versies waren er al van alle genoemde modellen, maar de bestaande diesel- en benzineversies worden geschrapt. Zeker voor Nederland is dat bepaald geen gek idee, want deze varianten zijn hier door hun relatief hoge CO2-uitstoot veel duurder dan door de fabrikanten was bedoeld. De prijzen en specificaties van de elektrische versies kun je hier bekijken. Voor de Rifter, Berlingo en Combo begint het feestje rond de 38 mille, de grotere bussen starten in luxe-vorm rond de 50. Hier is echter een groter accupakket beschikbaar, waarmee je 10 mille bij die vanafprijs mag optellen.

Overigens zette Citroën voor Nederland al eerder deze stap, maar nu geldt hij dus ook voor de andere merken en voor de rest van Europa.

Namenbrij

Voor wie door alle namen het bos niet meer ziet: De Rifter is het luxebroertje van de Peugeot Partner, de Traveller de luxe personenwagenversie van de Peugeot Expert. De Berlingo heet bij Citroën altijd Berlingo, maar de SpaceTourer is gebaseerd op de Citroën Jumpy. De Opels kennen we in bedrijfswagenvorm als Combo en Vivaro. Alle kleinere modellen zijn op neus, interieur en aankleding na uiteraard identiek aan elkaar en dat geldt ook voor het drietal grotere modellen van Peugeot, Opel en Citroën. Beide bussen worden trouwens ook geleverd door Toyota. De vraag of deze stap ook voor dat merk geldt, ligt bij de importeur.

Fiat, dat net als Peugeot, Citroën en Opel tot Stellantis behoort, heeft vooralsnog de geheel eigen Doblò in het gamma. Met de nieuwe Scudo/Ulysse staat er wel een evenknie van de Jumpy/SpaceTourer, Expert/Traveller en Vivaro/Zafira klaar, maar het exacte leveringsgamma is nog niet bekend. Voor de duidelijkheid: de bestelwagens van Peugeot, Opel en Citroën zijn nog gewoon met verbrandingsmotor leverbaar, want het betreft hier alleen de personenwagenversies.