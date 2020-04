Dít is de elektrische Opel Vivaro-e

Begin vorig jaar verbrak de Opel Vivaro zijn banden met Renault, iets wat natuurlijk te maken had met de overname van Opel door Groupe PSA. Bij de presentatie van de nieuwe Vivaro gaf Opel al aan dat er ook een elektrische variant van zou verschijnen, de Vivaro-e. Die bestelbus, die natuurlijk nog broertjes van Peugeot, Citroën en Toyota krijgt, kent nu geen geheimen meer.

De Vivaro-e is vanbuiten vooral gewoon een Vivaro. De elektrische besteller is nagenoeg alleen aan zijn typeaanduiding en laadopening op het linker voorscherm van zijn dieselbroeders te onderscheiden. De reguliere tankklep linksachter wordt niet weggewerkt. Opels eerste volledig elektrische bedrijfswagen heeft in alle gevallen een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft, een unit die ook de elektrische versies van de Opel Corsa, Peugeot 208, DS 3 Crossback en 2008 aandrijft. Wel biedt Opel de keuze uit twee batterijpakketten. Zo is de Vivaro-e te krijgen met een 50 kWh accupakket, goed voor een WLTP-actieradius van 230 kilometer, en met een 75 kWh groot exemplaar, dat de reikwijdte vergroot tot 330 kilometer. Aan een 100 kW DC-lader is het kleinste accupakket in 30 minuten tot 80 procent van zijn capaciteit vol te laden. Bij de versie met het 75 kWh grote accupakket moet je daar een kwartier langer de tijd voor nemen. De Vivaro-e kan verder niet alleen overweg met een 7,4 kW-lader, maar tegen bijbetaling ook met een 11 kW 3-faselader.

Afmetingen

Hoewel de Zafira Life in Nederland alleen in twee lengtematen te krijgen is, is de Vivaro-e net als de versies met dieselmotor te krijgen in drie lengtevarianten: S, M en L. De S is 4,6 meter lang en heeft een laadvolume van 4,6 kubieke meter. Dit volume is te vergroten tot 5,1 kubieke meter door gebruik te maken van de doorlaadmogelijkheid onder de bijrijdersstoel. Daarmee ontstaat een maximale laadlengte van 3,32 meter. De 4,95 meter lange M-versie slokt 5,8 kubieke meter (met doorlaadluik) aan materiaal op, terwijl het laadvolume van de 5,3 meter lange L-variant 6,6 kubieke meter (met doorlaadluik) bedraagt. De M-versie heeft een maximale laadlengte van 3,67 meter, de S van maar liefst 4,02 meter. Net als de reguliere Vivaro zal ook de Vivaro-e beschikbaar komen als crewcab, platformcabine en als personenversie (Combi).

Niet geheel onbelangrijk: doordat het accupakket zich in de bodem bevindt, is het laadvolume onveranderd ten opzichte van dat van de Vivaro's met dieselmotor. Het laadvermogen bedraagt 1.275 kilo, maar dat is niet alles. De Vivaro-e heeft namelijk een geremd trekgewicht van 1.000 kilo en dat betekent dat je er nog een behoorlijke aanhanger achter kunt hangen.

Uitrusting

De Vivaro-e krijgt aan weerszijden van de koets elektrisch bedienbare schuifdeuren, die met een eenvoudige beweging met de voet zijn te openen. Op veiligheidsgebied profiteert de Vivaro-e van systemen als een rijstroookassistent, een head-up display, uitgebreide verkeersbordherkenning, een vermoeidheidsassistent, semi-adaptieve cruisecontrol en botspreventie met remfunctie. Opel bedeelt de Vivaro-e met diverse sensoren die de directe omgeving van de bus in de gaten houden. Een achteruitrijcamera is optioneel. Daarnaast stelt Opel een 7-inch groot scherm beschikbaar dat bij het infotainmentsysteem hoort, een stukje hard- en software dat overweg kan met Apple CarPlay en Android Auto.

Opel slaat de orderboeken van de Vivaro-e in juni open en de prijzen volgen in de aanloop daar naar toe. De eerste exemplaren moeten deze zomer al worden geleverd. Ook van de Zafira Life, in theorie de opvolger van de Zafira, verschijnt een volledig elektrische variant. Daarover geeft Opel nog geen informatie vrij, maar we mikken erop dat de aandrijflijn niet sterk van die van de Vivaro-e zal afwijken. Meer elektronieuws: ook van de Opel Combo komt een volledig elektrische versie, de Combo-e. Deze moet net als de elektrische Zafira Life volgend jaar op de markt komen.