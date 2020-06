Elektrische Opel Zafira-e Life versterkt gamma

In rap tempo elektrificeren PSA en bondgenoot Toyota hun bestelbussengamma. Na de elektrische bestelreeks van de Proace Electric, e-Expert, ë-Jumpy en Vivaro-e volgden al snel de elektrische versies van de Peugeot Traveller en Citroën Spacetourer. Opel meldt zich nu met de luxere broer van de Vivaro-e in de vorm van de Zafira-e Life. Die naam is voor velen wellicht nog wat wennen, maar ruim een jaar geleden onthulde Opel een beter uitgeruste en fraaier aangeklede personenversie van de Vivaro en doopte deze om tot Zafira Life. Die versie maakt nu kennis met PSA's nieuwste staaltje techniek op het gebied van elektrische aandrijflijnen.

Zoals verwacht is er op technisch vlak weinig nieuws onder de zon. De 136 pk elektromotor (260 Nm koppel) is te koppelen aan twee verschillende accupakketten. Bij de 50 kWh-versie heeft de Zafria-e Life een rijbereik van 230 km, de grotere 75 kWh versie zorgt er voor dat de Zafira e-Life 100 kilometer verder kan komen. De topsnelheid is in beide gevallen op 130 km/h begrensd. Het is daarnaast mogelijk om een aanhanger tot 1.000 kg te trekken. Aan een 100 kW DC-lader is het kleinste accupakket in 30 minuten tot 80 procent vol te laden. Bij de versie met het 75 kWh grote accupakket sta je voor een dergelijk resultaat 45 minuten aan de lader.

Opels nieuwe EV komt er in twee maten: als Medium (4,95 meter) of als Large (5,30 meter). Daarbij is het mogelijk om te kiezen voor zes of zeven losse met leer beklede stoelen.

In eerste instantie start Opel de levering van de Zafira-E Life met het 50 kWh accupakket. Dat gebeurt later dit jaar. Begin 2021 volgt variant met het 75 kWh pakket. Prijzen worden op een later moment bekend gemaakt. Nu is het nog slechts wachten op de vrijwel identieke Toyota Proace Verso Electric.