Citroën onthult elektrische ë-Berlingo Van

Groupe PSA heeft zijn bedrijfswagengamma de afgelopen tijd in rap tempo van elektrische versies voorzien. De jongste exponent is deze volledig elektrische uitvoering van de Berlingo. We heten welkom: de Citroën ë-Berlingo Van.

Citroën parkeert in de tweede helft van dit jaar de volledig elektrische ë-Berlingo Van bij de dealers, een elektrische variant van de Berlingo Van, op zijn beurt de bestelwagenversie van de gewone Berlingo. De ë-Berlingo Van, die net als de reguliere besteller een van de personenversie afwijkende neus heeft, heeft een 50 kWh accupakket in zijn bodem, goed voor een actieradius van 275 kilometer. In zo'n dertig minuten is het accupakket tot 80 procent op te laden.

De elektromotor kennen we van de e-208 en Opel Mokka-e. Op de vooras zit het bekende 136 pk en 260 Nm sterke elektro-aggregaat. In rijmodus Normal levert hij 109 pk en 180 Nm. In Eco-modus is de vermogensafgifte beperkt tot 82 pk en 190 Nm terwijl het volledige vermogen van 136 pk enkel in de Power-stand op de weg wordt gebracht.

De ë-Berlingo Van komt net als de reguliere Berlingo Van in de lengtematen M en XL op de markt. De M-versie is 4,40 meter lang en biedt een laadlengte van 1,81 meter en een laadvolume van 3,3 kubieke meter. De XL strekt zich uit over een afstand van 4,75 meter en heeft ook nog eens een langere wielbasis van 2,97 meter. De laadlengte van de XL bedraagt 2,16 meter, wat de grootste stekker-Berlingo een laadvolume van 4,4 kubieke meter oplevert. Het laadvermogen van beide versies bedraagt 800 kilo en met beide elektrische Berlingo's kun je tot 750 kilo trekken.

Vanbuiten is de ë-Berlingo Van eigenlijk alleen aan de ontbrekende uitlaatpijpen en het ë-tje op de achterklep en op de 'laadklep' te herkennen. In de middenconsole is de draaiknop van de automatische transmissie ondergebracht. Centraal op het dashboard zit een 5-inch aanraakscherm dat bij het infotainmentsysteem hoort. Een 10-inch scherm is evenals een head-up display optioneel.

Vanaf het vierde kwartaal staat de ë-Berlingo Van bij de dealers, prijzen zijn er derhalve nog niet. Elektrische versies van de Peugeot Partner en Opel Combo volgen later.