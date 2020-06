Dít is de nieuwe Opel Mokka!

De Mokka is voor Opel een uiterst belangrijk model. Het is de eerste auto van het merk waarmee het een compleet nieuwe designweg inslaat, een route die het in 2018 voor het eerst bewandelde met de GT X Concept. Daarnaast is de Mokka een auto die meer dan zijn voorganger keihard moet kunnen concurreren met zijn rivalen in het uiterst drukke en zeer belangrijke segment van de compacte cross-overs, een hoekje van autoland waarin stevige knaken te verdienen zijn.

De Mokka staat logischerwijs op het van moederconcern Groupe PSA afkomstige CMP-platform, een basis die al door zijn neefjes en nichtjes als de Peugeot 2008 en de DS 3 Crossback, maar ook door de Peugeot 208 en de Corsa uit eigen huis wordt gebruikt. Wie die modellen ook maar enigszins kent, weet dat ze stuk voor stuk ook beschikbaar komen met een elektrische aandrijflijn. Opel kiest ervoor om de nieuwe Mokka direct als EV te presenteren, maar uiteraard komt hij ook beschikbaar met conventionele benzine- en dieselmotoren. De nieuwe Mokka slankt dankzij zijn nieuwe platform én zijn compactere formaat tot 120 kilo af ten opzichte van de uitgaande Mokka X.

Om te beginnen met het uiterlijk: dat is behoorlijk anders dan we van Opel gewend zijn. De nieuwe huisstijl van het merk omvat onder meer de Opel Vizor, een relatief vlak ogend paneel waarin zaken als de koplampen en het merkembleem zijn verwerkt. Reken maar dat je iets vergelijkbaars op alle toekomstige Opels zult terugzien. Een soortgelijke vorm waarbij losse elementen optisch met elkaar worden verbonden, keert terug in het interieur in wat Opel het Pure Panel noemt. Ledverlichting is aan zowel voor- als achterzijde standaard. Een unicum in dit segment: de Mokka is optioneel te krijgen met led-matrixverlichting in de kijkers!

De Mokka is met zijn lengte van 4,15 meter een ruime 12 centimeter korter dan zijn voorganger, die eigenlijk te fors was om te concurreren met auto's als de Renault Captur. De nieuwe Mokka is dus een stukje korter dan de 4,3 meter lange Peugeot 2008, maar is wel enkele centimeters langer dan de DS 3 Crossback. De wielbasis blijft met 2,56 meter nagenoeg onveranderd ten opzichte van die voorganger. De afstand tussen de voor- en achteras is wél identiek aan die van de al genoemde zustermodellen van de nieuwe hoogpotige Opel. Hoewel de Mokka een stuk is gekrompen ten opzichte van de Mokka X is de bagageruimte met een inhoud van 350 liter slechts 6 liter kleiner dan voorheen.

Vanbinnen vinden we een voor Opel ongekend hightech ogend dashboard, waarop het Pure Panel de aandacht opeist. Geen analoge klokken, maar een volledig digitaal instrumentarium, dat bestaat uit twee displays. Afhankelijk van de gekozen versie is het scherm achter het stuur maximaal 12 inch groot. Onder het display dat boven aan de middenconsole is geplaatst, zijn fysieke sneltoetsen geplaatst voor de aansturing van het infotainmentsysteem. Wel zo handig.

Natuurlijk maakt de Mokka ook op andere vlakken duidelijke stappen naar een nieuw decennium. Zo is de auto uit te rusten met adaptieve cruisecontrol met stop&go-functie. In de file volgt de Mokka de voorligger zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Active Lane Positioning houdt de Mokka netjes binnen de lijnen van de rijbaan.

Mokka-e

Opel presenteert zijn kersverse paradepaardje in volledig elektrische vorm, al komen er ook versies met benzine- en dieselmotoren beschikbaar. De elektrische Mokka-e krijgt de van overige PSA-modellen bekende aandrijflijn, waarbij een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor de voorwielen aandrijft. De unit put zijn levenslust uit een 50 kWh groot accupakket, goed voor een WLTP-actieradius van 322 km/h. De topsnelheid van deze stekkerversie is elektronisch begrensd op 150 km/h. Het accupakket kan ook aan een 11 kW driefasenlader worden aangesloten

Naamgeving

Opvallend is de centraal op de bips te lezen modelnaam van de Mokka. Opel plakte tot op heden een 'X' achter de modelnaam van zijn cross-overs en SUV. Denk aan de Crossland X en de Grandland X. De inmiddels van de markt verdwenen Mokka X startte zijn leven in 2012 als Mokka, maar kreeg na de facelift van 2016 ook de X achter zijn modelnaam. Daar lijkt Opel nu dus weer op terug te komen. De nieuwe Mokka gaat in het laatste kwartaal van dit jaar in productie. Opel slaat de orderboeken van de nieuwe Mokka aan het eind van de zomer open. De eerste exemplaren staan begin volgend jaar bij de dealers.