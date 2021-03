Nog een nieuwe Opel Combo!

De Opel Combo werd in 2018 aan een geheel nieuwe generatie geholpen en vandaag maken we opnieuw kennis met een herziene Combo. De modelreeks die vandaag op de digitale planken staat, is nota bene gebaseerd op de vorige generatie van zijn Franse zustermodellen.

Opel werd in 2017 overgenomen door Groupe PSA. Dat had uiteraard tot gevolg dat nagenoeg het complete Opel-gamma in de maanden en jaren erna hun GM-basis omwisselde voor een model met PSA-techniek. Zo ook de Opel Combo, waarvan in 2018 een nieuwe modelreeks werd geïntroduceerd. De actuele Opel Combo is een technisch broertje van de derde generatie Citroën Berlingo en Peugeot Partner (Rifter). In Rusland krijgt men nu ook een nieuwe Opel Combo, maar wie de foto's bekijkt, ziet ongetwijfeld dat er iets niet helemaal in de haak is.

Inderdaad, de Combo Cargo die Opel op de Russische automarkt afvuurt is inderdaad gebaseerd op de vorige generaties van de Citroën Berlingo en Peugeot Partner. Dat betekent dat deze Combo Cargo in feite een uit 2008 stammend model is. Jawel, hij is in theorie ouder dan de vorige Combo. Die op de Fiat Dobló gebaseerde voorganger stamde namelijk uit 2011. Opel is echter pas sinds 2019 terug op de Russische markt, dus die vorige Combo is daar lang buiten beeld geweest. Overigens verkopen Peugeot en Citroën de derde generaties van hun praktische ludospaces ook niet in Rusland.

De Combo Cargo voor de Russische markt onderscheidt zich alleen met zijn Opel-grille van zijn Berlingo- en Partner-broertjes. Hij is beschikbaar in twee lengtematen. Er is een 4,38 meter lange variant die 3,3 kubieke meter aan spul kan vervoeren en een versie van 4,63 meter met een laadvolume van 3,7 kubieke meter. Op de motorenlijst staan een 115 pk 1.6 benzinemotor en een 90 pk HDi-diesel. De Opel Combo Cargo op benzine heeft in Rusland een vanafprijs van omgerekend € 14.515. Daarmee is -ie daar nagenoeg net zo duur als de Citroën Berlingo. De Partner is in Rusland met een vanafprijs van omgerekend € 13.500 de goedkoopste van het stel.