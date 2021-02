Elektrische Peugeot e-Rifter gepresenteerd

Er gaat tegenwoordig geen week voorbij zonder dat Stellantis een nieuwe, elektrisch aangedreven variant van een reeds bekend model presenteert. Vorige week was het Opel dat de Combo-e Life presenteerde en vandaag is het Peugeot dat de elektrische e-Rifter voorstelt. De e-Rifter is dus de elektrische variant van de Rifter, een auto die je op zijn beurt moet zien als de personenversie van de Partner. Peugeots equivalent dus van de Opel Combo-e Life.

Het zal niemand verbazen dat de specificaties van de e-Rifter nagenoeg overeenkomen met die van de e-Partner. Ook de e-Rifter heeft een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor op de vooras die zijn energie put uit een 50 kWh groot accupakket. De e-Rifter bereikt in 11,2 tellen een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid van 135 km/h. De elektrische actieradius bedraagt 280 kilometer. Het maximale laadvermogen bedraagt 100 kW, een driefasenlader is standaard. De Peugeot e-Rifter is beschikbaar in twee lengtematen: 4,4 en 4,75 meter. De korte versie is een vijfzitter, de lange variant is ook met zeven zitplaatsen te krijgen. Goed nieuws voor wie weleens iets aan z'n trekhaak hangt: de Peugeot e-Rifter heeft een maximum trekgewicht van 750 kilo.

Vanbuiten is de e-Rifter nauwelijks van zijn reguliere Rifter-broertjes te onderscheiden. Ook het interieur is nagenoeg identiek, al vind je op de plek waar voorheen een transmissiehendel zat voortaan een 'e-Toggle' om de elektrische Peug' in P, R, N of D te zetten.

De e-Rifter is vanaf de tweede helft van dit jaar in Nederland te vinden. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.