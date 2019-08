Nieuwe Kia Optima in beeld

De tweede Kia-sedan die in Europa Optima heet loopt sinds 2015 mee en dat is voor Kia kennelijk genoeg reden om vast met de opvolger op pad te gaan. Die auto blijkt qua uiterlijk weer een echte Optima.

De wat ingewikkelde openingszin van dit verhaal is helaas noodzakelijk, omdat de voorgangers van de Optima elders op de wereld ook al als zodanig door het leven gingen. Die auto’s heetten hier en in onder meer Canada Magentis. Het model dat in 2010 werd gelanceerd brak niet alleen wat naam betreft met de Magentis, maar sloeg ook qua uiterlijk een andere weg in. De huidige Optima ging dan weer duidelijk door op diezelfde weg, zodat een Optima inmiddels gerust een herkenbare verschijning mag heten.

Afgaande op deze spionagefoto’s blijft die herkenbaarheid ook bij de nieuwe generatie intact. De nieuwe Optima is nog goed ingepakt, maar de daklijn is goed te zien. Daardoor weten we dat de dikke chroomstrip die de zijruitpartij omvat en zich ter hoogte van de C-stijl op een opvallende manier naar de achterruit verplaatst, behouden blijft. Dat de Optima tegelijkertijd wel degelijk helemaal nieuw is, wordt dan weer duidelijk door de vorm van het kleine zijruitje achter het achterportier. Ook de opvallende hap in de achterste raamstijl is nieuw.

Een hoop nieuws vanuit de ‘driekwart-achter-hoek’ dus, maar ook elders gaat de Optima heus danig op de schop. Door de overvloedig aanwezige camouflage is daar in dit stadium nog niet zo heel veel over te vertellen, al lijkt de auto een agressievere, lagere neus te krijgen. Aan de voorzijde van de zijruitpartij valt bovendien een extra raamstijl ter hoogte van de buitenspiegel op, terwijl die spiegel met een pootje op het portier staat. Aan de achterzijde verhuist de kentekenplaat naar de achterbumper, wat hoe dan ook voor een compleet andere aanblik zal zorgen.

De nieuwe Optima volgt in de voetsporen van z’n technische broertje van Hyundai, de in maart gepresenteerde Sonata. Net als die auto wordt de forse Kia natuurlijk volgestopt met de laatste stand van zaken op het gebied van infotainment, veiligheidsvoorzieningen en connectiviteit, al moeten we wel opmerken dat de Optima internationaal zeker niet Kia’s vlaggenschip is. Die eer gaat, op sedangebied althans, naar de K900. Daaronder bevindt zich nog de Cadenza, die eveneens boven de Optima opereert.

De huidige Optima maakt goede sier met een plug-in-versie, terwijl z’n voorganger er als reguliere Hybrid was. Verwacht ook van de nieuwe een hybrideversie, al is nog niet helemaal duidelijk in welke vorm. Enige onzekerheid is er ook als het gaat om de stationwagenversie die bij de huidige generatie debuteerde. Zo’n auto is vooral interessant voor Europa, een markt die niet bepaald het speerpunt is van dit model.