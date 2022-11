Te koop: 7 hybride occasions van 3 tot 23 mille

De nieuwe Prius is er in Nederland alleen als stekkerhybride. Zo’n PHEV-versie is niet nieuw, maar bestond al bij de derde generatie van Toyota’s superzuinige model. Toch richten we ons vandaag even specifiek op de categorie ‘hybrides zonder stekker’. Dat is immers hoe het ooit begon met de Prius, en in zekere zin is die categorie interessanter. Een plug-in hybride zuinig maken is vrij eenvoudig, als hij maar enige afstand elektrisch kan aflegge. Een hybride zonder stekker moet echter écht slim zijn om nut te hebben, en daarin slaagt uitgerekend Toyota als geen ander.

Omdat de CO2-uitstoot met een stekkerhybride of EV eenvoudiger te drukken is dan met een reguliere hybride, is het aanbod van volwaardige, stekkerloze hybrides buiten het merk Toyota altijd vrij beperkt geweest. Toch is er een flinke vijver waaruit je kunt kiezen met een budget van €15.000. We gaan er een aantal af.

Honda Civic 1.3i IMA – 2004 - €2.950

Dat hybriderijden niet duur hoeft te zijn, bewijst deze vroege Honda Civic IMA. Honda was er na Toyota snel bij met de druppelvormige Insight, gevolgd door deze Civic IMA (Integrated Motor Assist). Dit is de voorloper van de Honda Civic Hybrid die dankzij 14 procent bijtelling later bij ons razendpopulair zou worden. In tegenstelling tot die auto is dit eerdere model al nagenoeg vergeten, maar daarmee is het wat ons betreft juist een leuke keuze. Dit exemplaar kent een bewogen historie met veel veschillende eigenaren en heeft ook al 2,5 ton achter de kiezen. Toch ziet het lichtblauwe exemplaar er op het eerste gezicht nog fris uit. Wie graag zelf wil schakelen én hybride wil rijden, heeft bovendien simpelweg geen keuze. Jawel: deze hybride heeft een handbak!

Lexus CT 200h – 2012 - €7.999

Geen Prius rijden, maar stiekem toch wel Prius rijden? Dan luidt het antwoord ‘Lexus CT 200h’. Het chique broertje van de Prius is wat minder praktisch, maar slaat terug met zijn – in onze ogen – fraaie koetsje en hoogwaardiger interieur. Technisch is hij identiek aan de derde generatie van de Prius. Dat betekent zuinig, degelijk en weinig spektakel. Dat degelijke bewijst dit exemplaar als geen ander, want met 3,5 ton op de klok heeft hij al heel wat van de wereld gezien. De vraagprijs van €7.999 lijkt in dat kader misschien vrij stevig, maar hiermee is dit mooi wel de voordeligste CT 200h van Nederland.

Ford Escape 2.3 Hybrid – 2006 - €7.250

We blijven nog even hangen in het sub-8000-euro-segment, en wel voor iets echt unieks. Deze Ford Escape Hybrid is namelijk nooit officieel in Nederland geleverd en bewijst dat Amerikanen wel degelijk wat om brandstofverbruik geven. Elders in Europa werd dit model, het broertje van de wél in Nederland leverbare Mazda Tribute, verkocht als Ford Maverick. Die kwam echter nooit naar Nederland en was er überhaupt niet als hybride. Deze Escape Hybrid is getuige zijn mijlenteller en typerende streep over de flank afkomstig uit de VS, maar al sinds 2008 in Nederland. Tussen dat jaar en februari 2022 was hij bij één en dezelfde particuliere eigenaar, altijd een goed teken. Op een wonderlijk goed verbruik hoef je waarschijnlijk niet te rekenen in dit geval, maar je rijdt wel voor een schappelijk bedrag in een auto die bijzonder én praktisch is.

Kia Optima 2.0 CVVT Hybrid – 2014 - €13.950

Kia en hybride, dat moet dan wel een Niro zijn, toch? Nee dus. De Optima wordt snel vergeten, maar was er als hybirde (eerste generatie) en als plug-in hybride (tweede generatie). Dit exemplaar van de eerste, stekkerloze hybiride Optima springt eruit, omdat het een gefacelift exemplaar betreft. Die onderscheidt zich onder meer met nieuwe ledverlichting rondom en is nog zeldzamer dan de al zelden geziene originele variant. Bovendien is dit exemplaar zeer compleet, met het in onze ogen bijna verplichte panoramische schuifdak, stoelverwarming rondom en zelfs stuurwielverwarming. De prijs van krap 14 mille lijkt voor zo’n recent exemplaar lang niet gek, zeker gezien de redelijke kilometerstand van 175.000.

Peugeot 508 2.0 HDI Hybrid4 – 2012 - €8.450

Even een waarschuwing vooraf: deze Peugeot 508 raden we alleen aan omdat de combinatie van diesel en hybridetechniek vrij zeldzaam is. Het is dus een bijzonder ding, zo’n 508 Hybrid4, maar niet per se een heel goede hybride. Los van de storingen die hier en daar toch wel voor schijnen te komen, valt het verbruik volgens veel gebruikers simpelweg tegen. 1 op 20 is volgens hen nauwelijks haalbaar en dat is toch wel teleurstellend voor een auto die voor het terugdringen van dat verbruik kan terugvallen op zowel een diesel- als een elektromotor. Dankzij 14 procent bijtelling was de hybride 508 in Nederland behoorlijk populair, maar toch staan er nog maar een paar te koop. Van de opgehoogde stationwagon RXH zien we er zelfs maar één, die dankzij een motorstoring in de categorie ‘project’ valt.

Volkswagen Jetta 1.4 TSI Hybrid – 2013 - €12.945

‘Dieselkoning’ Volkswagen zag het succes van Toyota’s hybridemodellen met lede ogen aan en wilde natuurlijk graag meedoen. Daarom kwam het in 2012 met hybridetechniek in de jas van de Jetta. Dat is geen gekke keuze, omdat die hybride het vooral buiten dieselminnend Europa moest gaan maken en de compacte sedan in bijvoorbeeld de VS erg in trek was. Zoals bij zoveel Europese hybrides, kwam het verbruik van de Jetta niet in de buurt van dat van het grote Toyota-voorbeeld. Voor de Jetta spreekt wat ons betreft echter wel zijn tijdloze, goed geproportioneerde koetswerk. Dit specifieke exemplaar ziet er met zijn fraaie wielen en stijlvolle champagnekleur bijzonder netjes uit en kost ondanks zijn lage kilometerstand van 88.000 nog geen 13 mille.

BMW X6 5.0i ActiveHybrid – 2010 - € 22.950

De uitsmijter van vandaag: een dikke BMW X6. De eerste generatie van de X6 kreeg door zijn nogal opmerkelijke vorm veel kritiek, maar kan als blauwdruk voor alle coupé-SUV’s die volgen al bijna rekenen op een cultstatus. Het ActiveHybrid-label van BMW was wat minder succesvol. Het werd ook op de 3-serie, 5-serie en 7-serie geplakt, maar we kunnen ons herinneren dat de hybridetechniek in de prakijk vooral erg druk was met het verplaatsen van zijn eigen gewicht. Op een laag verbruik hoef je dus niet te rekenen, maar dan heb je ook een moddervette SUV onder je kont. Naast een elektromotor monteerde BMW in 2010 nog gewoon een dikke, vijf liter grote V8. Met 408 pk moet dat wel heerlijk rijden. Dit exemplaar is voor een X6 bovendien opvallend netjes. Over de wielen twijfelen we, maar hij is keurig zilvergrijs en heeft geen misplaatste M-badges. Deze X6 wist zijn raampartijen tot op heden zelfs vrij te houden van de duistere plakfolie die in het segment der flink afgeschreven über-SUV’s met meters tegelijk over de toonbank gaat. Misschien maakt juist dat Hybrid-label hem minder aantrekkelijk voor lieden die dat soort aankleding als een verrijking zien, waarmee die elektro-ondersteuning hier in ieder geval in één opzicht zin heeft gehad.