Kia toont K5 en dus Optima

De K5 rijdt sinds 2010 in Zuid-Korea en China rond als precies dezelfde auto die wij als Optima kennen. Daarom durven we te stellen dat we hier gelijktijdig kennismaken met de Kia die later de overtocht naar ons continent maakt. Dat is goed nieuws, want de ontwerpers bij Kia hebben zich op z’n zachtst gezegd niet ingehouden. Zoals schetsen al lieten zien, is de ruime sedan van top tot teen in het nieuw gestoken. De wat agressieve neus loopt over in een sierlijkere koets. Neem bijvoorbeeld de chroomstrip die van de A-stijl helemaal naar achteren doorloopt en vervolgens aan de andere kant weer doorloopt naar die A-stijl. De achterlichten zijn van een groter formaat dan hiervoor en lopen in één geheel door. Of het zwarte vlak onder de achterruit blijft of optioneel is, weten we niet zeker. De koplampen krijgen een unieke vorm met een nieuw lijnenspel.

Specificaties houdt Kia voorlopig nog even onder de pet, wel krijgen we meer te weten over het formaat van de K5. In vergelijking met de huidige generatie groeit de auto met 50 millimeter in de lengte naar een totaal van 4,905 millimeter. De breedte neemt met 25 mm toe (1,8660 mm) terwijl de koets weer 20 mm lager is (1,445 mm). De wielbasis is 2,850 mm groot. Opvallend genoeg gaat de K5 volgende maand in Korea al in de verkoop. We verwachten dat de Optima medio volgend jaar in Europa volgt.