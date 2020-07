Kia K5 in verlengde vorm voor China

De vorig jaar gepresenteerde opvolger van de vierde Kia Optima gaat nu in alle markten waar hij wordt verkocht als K5 door het leven, een modelnaam die bij de vorige generatie Optima alleen werd toegepast in Zuid-Korea en China. De Chinese consument moest het tot op heden zonder de nieuwe K5 doen, maar Kia heeft nu de eerste beelden vrijgegeven van de Chinese variant van het model.

In China hebben kopers een voorkeur voor auto's met een langere wielbasis dan de reguliere versies die elders in de wereld worden verkocht. Het is dan ook niet heel verwonderlijk dat de nieuwe K5 de Chinese markt alleen in verlengde vorm aandoet. De door de joint venture Dongfeng-Yueda-Kia te produceren verlengde K5 is met zijn totale lengte van 4,98 meter zo'n 8 centimeter langer dan het vorig jaar gepresenteerde origineel. De wielbasis van de Chinese K5 is met 2,9 meter 5 centimeter groter dan die van de onder meer in de Verenigde Staten aangeboden versie. De Chinese K5 moet met name op de achterbank meer ruimte bieden. Het is bijzonder om te zien hoe de van nature al gestrekte K5-koets met zijn aflopende daklijn in China nog meer lijkt op een coupé-achtige.

In het interieur nemen we kleine verschillen waar met de internationale K5. Zo is de middenconsole voorzien van een extra schuifklep en is ook de vormgeving van de middentunnel net even anders. Nog altijd geldt dat de K5 niet naar Europa komt en dat betekent dat het er zeer sterk op lijkt dat de Optima in Nederland geen opvolger krijgt.