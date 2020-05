Nieuwe Kia 'Optima' komt niet naar Europa

De Kia Optima keert niet terug in Nederland. Zelfs niet in Europa. Dat heeft de COO van Kia Europa, Emilio Herrera, aan Autovisie laten weten. De splinternieuwe Kia K5, de opvolger van de auto die hier als Optima werd verkocht, gaat aan onze neus voorbij. Volgens de COO ziet Kia er hier geen heil meer in. Kia heeft volgens hem gekeken naar de mogelijkheden om de nieuwe K5 toch weer als Optima te gaan slijten op ons continent, maar zag er te weinig markt voor. Enkel de Poolse en Zweedse markt zagen er nog wel redelijk rooskleurig uit volgens hem, maar dat zet te weinig zoden aan de dijk. Ook vanwege de hier sterk concurrerende Duitse middenklassers wil men er niet meer aan.

Met het verdwijnen van de Optima uit Nederland komt er een einde aan een betrekkelijk lange tijd van grotere Kia sedans in Nederland. Het begon hier met de Kia Magentis, die hier in 2000 op de markt kwam. Een dappere en bepaald niet verkeerde poging van de Zuid-Koreanen, maar een verkoopsucces werd het niet. De opmerkelijke Opirus, nog weer een treetje boven de Magentis, was al helemaal een bijzonder en weinig kansrijk verhaal. De tweede Magentis, opnieuw verwant aan de Hyundai Sonata, kon er geen verandering in brengen. Met de Optima, die vanaf zijn marktintroductie in 2012 direct veel meer potentie dan zijn voorgangers toonde, zag Kia aanzienlijk betere cijfers. Hybride en later ook plug-in hybride versies droegen hier duidelijk aan bij. We kregen twee generaties van de Optima, die samen in ons land goed waren voor 2.180 verkochte exemplaren. Gezien de aantallen is het besluit van Kia begrijpelijk, maar jammer is het tegelijkertijd wel.