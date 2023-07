Nieuwe compacte cross-over van Nissan betrapt

Met de eerste generatie Juke had Nissan al vrij vroeg een compacte cross-over in het gamma. Toyota was met de Urban Cruiser toch echt eerder, maar de Nissan Juke werd een veel groter succes. De tweede generatie Juke draait sinds 2019 mee en is inmiddels dus zo'n vier jaar oud. Nissan is nu aan het testen geslagen met een nieuwe compacte cross-over, maar dat is géén vervanger van de Juke.

De in het Amerikaanse Colorado Springs gekiekte testauto van Nissan lijkt de opvolger te worden van de huidige generatie Kicks. Dit model kennen we niet in Europa, maar is in grote delen van de wereld erg belangrijk voor Nissan. Het merk verkoopt hem onder meer in India, Thailand, China, Brazilië, in thuisland Japan én in de Verenigde Staten. Stuk voor stuk landen waar de Juke niet leverbaar is. De huidige generatie Kicks is een beduidend minder wild vormgegeven model dan de Juke en bestaat in zijn huidige vorm sinds 2016. Dat maakt hem zeven jaar oud. De Kicks is al eens gefacelift en dat betekent dat de volgende stap in zijn levensfase volledige vervanging is.

Net als de huidige Kicks staat de nieuwe waarschijnlijk weer op het V-platform dat je kent van de laatste twee generaties Nissan Micra. De Kicks lijkt een kleine maat te groeien en een meer rechttoe rechtaan-vormgeving te krijgen dan het huidige model. De kans dat hij naar Europa komt, achten we niet groot. Al zou het eventueel een alternatief kunnen zijn voor wie de Juke te uitgesproken vindt. Wij gaan ervanuit dat de volgende generaties van compacte Nissans in Europa elektrische aandrijflijnen krijgen. Zo wordt de nieuwe Micra een broertje van de elektrische Renault 5. Een nieuwe voor Europa bestemde compacte cross-over van Nissan zou een derivaat van de op stapel staande elektrische Renault 4 kunnen zijn. Dat wordt namelijk ook een cross-over.