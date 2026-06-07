De grote Lexus TZ is zo goed als klaar. Eind dit jaar gaan we met deze enorme elektrische SUV rijden. Nu kunnen we er alvast even in zitten, en dat blijkt een comfortabel genoegen. Maar is deze EV met dezelfde genen als de nieuwe Lexus ES en de Toyota Highlander net zo premium als pak 'm beet een Range Rover, die kleiner is?

Waar moet je de Lexus TZ plaatsen?

Vorige maand trok Lexus het doek van de TZ, een grote elektrische SUV. Inmiddels hebben we de zeszitter met zijn drie zitrijen van dichtbij kunnen bekijken en alle stoelen geprobeerd. Voor de TZ gebruikt Lexus dezelfde schaalbare GA-K-platformarchitectuur als voor de nieuwe Lexus ES. En die platformtechniek is in feite dezelfde die bij Toyota door het leven gaat als de TNGA-K-architectuur. De Lexus TZ deelt dan ook heel veel techniek met de qua proporties goed vergelijkbare Toyota Highlander (en de daarvan afgeleide Subaru Getaway). De TZ is langer dan een Range Rover. En om bij Lexus te blijven: met zijn lengte van 5,10 meter is de TZ maar liefst 21 centimeter langer dan de Lexus RX, terwijl de wielbasis van de TZ 3,05 meter bedraagt en dat is 20 centimeter meer dan bij de RX.

Hoe ruim is de Lexus TZ?

Zijn enorme afmetingen resulteren in een zeer royaal interieur. De TZ is een zeszitter met drie zitrijen. Voorin heb je weinig te klagen en op de twee fauteuils op rij twee zit je als een vorst. Dat laatste vooral ook mede dankzij de uitklapbare ottomannen (ondersteuning voor de onderbenen). Doorgaans blijft de derde zitrij voorbehouden voor de allerkleinsten, maar bij de TZ kan een stel pubers het daar ook best een tijd uithouden. Niet alleen omdat er genoeg ruimte voor ze is, maar ook omdat rij drie desgewenst van stoelverwarming is voorzien. Hoewel de TZ volledig elektrisch is, ontbreekt aan de voorkant een frunk. Je moet het doen met de kofferruimte achterin. Met alle rugleuningen overeind blijft een bagageruimte van 290 liter over. Klap je rij twee en drie naar beneden, dan kun je ruim twee kuub meenemen: 2.017 liter.

Hoe is de rest van het interieur?

De gebruikte materialen zien er netjes uit, maar niet alles wat we beetpakken voelt even degelijk en solide aan. Het is minder premium dan verwacht. Hierbij moet meteen opgemerkt worden dat de TZ waar we in zitten nog een met de hand in elkaar gezet voorserie-exemplaar is. Bij Lexus beloven ze ons dat de uiteindelijke productieversie tiptop zal zijn.

Waar kennen we het dashboard van?

De TZ deelt niet alleen zijn techniek met de nieuwe ES, ook de opzet van het dashboard vertoont bovengemiddelde verwantschap. Dat betekent een minimalistische opzet. Recht voor je heb je een vrij bescheiden (12,3 inch), maar wel lekker overzichtelijk instrumentarium in een ogenschijnlijk iets te ruim jasje. Het multimediasysteem draait op het Arene-softwareplatform, waarmee we eerder al in de Toyota RAV4 kennis hebben gemaakt. Dat draait op een supersnelle computer en biedt nog veel uitbreidingsmogelijkheden. Een deel van de functionaliteit is standaard, maar Lexus biedt straks ook een deel van de informatie-, navigatie-, veiligheids- en comfortfuncties op abonnementsbasis aan, via de LexusLink+-app. Onder het 14-inch infotainmentsysteem zien we net als in de ES een rijtje ‘responsive hidden switches’, oftewel touchknopjes die er strak uitzien en bij aanraken aanvoelen als echte drukknoppen, met echte feedback.

Hoe ziet het onderstel eruit?

De Lexus TZ heeft aan de voorkant McPherson-veerpoten en aan de achterkant een multilink-constructie. Dat klinkt inmiddels als vertrouwde TNGA-techniek waarop weinig aan te merken valt. Opmerkelijk is wel dat de TZ straks ook verkrijgbaar is met achterwielsturing. Afhankelijk van de snelheid sturen die mee met de voorwielen voor extra stabiliteit op hogere snelheid, of tot maximaal vier graden tegen om manoeuvreren in krappe ruimtes te vergemakkelijken. Versies mét achterwielsturing hebben een draaicirkel van 10,8 meter tegen 11,6 meter bij de uitvoeringen zonder 4WS.

En hoe zit het met de elektrotechniek?

De Lexus TZ krijgt een 96-kWh accupakket mee, waarmee een WLTP-actieradius van 530 km mogelijk moet zijn. Opladen kan met 22 kW aan de wisselstroomlaadpaal of met 150 kW aan de gelijkstroomsnellader. Dat eerste is dik in orde, het laatste is inmiddels niet bepaald grensverleggend meer, zeker niet voor een auto aan de bovenkant van de markt. Zowel voor als achter krijgt de TZ een 227 pk elektromotor mee. Die e-motoren zijn samen goed voor maximaal 408 pk. Op termijn sluiten we andere aandrijfvarianten niet uit. De nauw verwante Toyota Highlander is behalve met de 96-kWh accu immers ook verkrijgbaar met een 77-kWh batterij, net als de Lexus ES. Daarnaast is de Highlander, net als de Lexus ES, ook verkrijgbaar met een lichtere e-motor tussen de achterwielen: 120 pk (in plaats van 227 pk) die samen met de 227 pk e-motor voorin een maximumsysteemvermogen van 343 pk levert. We houden de vinger aan de pols.

Gimmick voor petrol heads

Voor wie moeilijk afscheid kan nemen van benzinemotoren is er net als bij de RZ 550e F Sport en bij de ES 500e Interactive Manual Drive. De functie waarbij de auto doet alsof je beschikt over een potente verbrandingsmotor met een achttrapsautomaat die je kunt bedienen met de flippers achter het stuur. De vermogensopbouw verloopt net als bij die conventionele aandrijflijn en de beleving wordt afgemaakt met gesimuleerd motorgeluid via de audiospeakers. In de RZ vinden we het een leuke gimmick, maar of dat bij een rijdende lounge als de TZ past? Aan het eind van het jaar, wanneer we met de grote elektrische SUV kunnen rijden, hopen we op die vraag een antwoord te hebben.