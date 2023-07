Alleen wie de laatste jaren onder een steen heeft geleefd, is niet op de hoogte dat er een nieuwe, volledig elektrische Renault 5 in aantocht is. De productieversie van die met retrodesign overladen elektrische hatchback is nu door Renault zelf in beeld gebracht.

Daags nadat we je de eerste foto's van ingepakte testexemplaren van de elektrische Renault 5 lieten zien, slingeren de Fransen zelf een stel foto's van de productieversie van de 5 Prototype de wereld in. Opvallend genoeg zien we op de door Renault zelf vrijgegeven platen meer van de nieuwe 5 dan eerder. Waar het begin deze maand in Spanje gekiekte prototype nog met een uitbundig psychedelisch stickervelletje was beplakt, zijn de Renaults 5 op de nieuwe foto's in een zwarte jas gestoken, met gekleurde lijnen om de contouren en details aan te geven.

Zo zien we op de zwarte Renaults 5 de definitieve achterlichten, de daadwerkelijke koplampen en de in de C-stijlen verstopte portiergrepen. Daarbij zien we dat op de zwarte strook die over de gehele breedte van de bilpartij loopt, in letters van bescheiden formaat de merknaam Renault is te lezen. Rechts daarvan zien we een gestileerde '5' die uiteraard staat voor de naam van de auto. Renault geeft de 5 een klein achterruitwissertje en zelfs de verhoging in de voorklep van de 5 Prototype - een verwijzing naar de luchtrooster in de motorkap van de oer-5 - worden overgeheveld naar het productiemodel. Wat ook intact blijft zijn de vierkante sierdelen die Renault in de bumpers heeft aangebracht en waar bij de 5 Prototype led-dagrijverlichting omheen zat. De laadklep bevindt zich in het linker voorscherm.

De eerste preproductiemodellen rollen nu van de band in Renaults Global Production Engineering Center nabij Parijs. Het gaat om zestig exemplaren die voorafgaand aan de marktintroductie van de Renault 5 begin volgend jaar nog uitgebreid getest worden.