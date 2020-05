Facelift voor Nissan Kicks

Een snelle terugblik. De Kicks is een compacte cross-over waarvan de komst in 2014 tijdens de São Paulo International Motor Show voor het eerst werd aangekondigd. Nissan toverde toen de Kicks Concept uit de hoge hoed, een vrij productierijp ogende concept-car waarvan de productieversie twee jaar later tijdens dezelfde autobeurs werd gepresenteerd. De Kicks, die ook in de Verenigde Staten aan de man wordt gebracht, staat op een basis die we onder meer kennen van de Micra.

Opvallend genoeg is dat laatste niet altijd het geval. De Kicks wordt sinds 2018 namelijk ook in India verkocht, maar staat daar op een compleet andere technische basis. Onder de koets van de Indiase Kicks gaat namelijk het platform schuil dat onder meer door de Duster en de Russische Renault Kaptur (met een K) wordt gebruikt. Het is de internationale, oorspronkelijke variant van de Kicks die nu op de snijtafel is gelegd.

De vernieuwde Kicks, die in Thailand zijn werelddebuut beleeft, krijgt een nagenoeg volledig nieuwe snuit waar niet alleen een fors grotere grille en nieuwe bumpers, maar ook volledig nieuwe koplampen het beeld bepalen. De kijkers zijn een stuk platter dan de oorspronkelijke exemplaren. Hoewel de vorm van de achterlichten intact blijft, verandert wel de invulling ervan. De units beschikken voortaan over ledtechniek. De aanpassingen die Nissan in het interieur doorvoert, zijn stukken subtieler. De Kicks krijgt een vernieuwd multimediasysteem waarvan het scherm met een diameter van 8-inch een stukje groter is dan het 7-inch metende exemplaar van voor de facelift.

Tot zover de uiterlijk aanpassingen. De technische wijzigingen zijn misschien nog wel interessanter. Zo is de vernieuwde Kicks met zijn lengte van 4,29 meter door zijn vernieuwde bumpers 5 mm korter dan het vorige exemplaar, maar opvallender is dat de wielbasis van deze aangescherpte cross-over is veranderd. Waar de afstand tussen de voor- en achteras bij de oorspronkelijke internationale Kicks 2,62 meter betrof, is de wielbasis bij de vernieuwde Kicks 5 mm korter. Een vergelijking met de Indiase Kicks: die goedkopere variant is 4,38 meter lang en heeft een wielbasis van 2,67 meter.

e-Power

De Kicks profiteert van de komst van wat Nissan e-Power heeft gedoopt, een systeem dat onder meer wordt toegepast in de Note en in de Serena. De Kicks heeft ook in deze vorm gewoon een benzinemotor aan boord, een 79 pk en 103 Nm sterke 1,2-liter driecilinder. Die benzinemotor is in geen enkel geval direct verantwoordelijk voor de aandrijving van de wielen. De motor dient namelijk als generator die via een klein accupakket direct stroom levert aan de elektromotor. De elektromotor heeft een vermogen van 129 pk en 260 Nm, het is deze unit die de wielen aandrijft. Het kleine accupakket heeft een capaciteit van 1,57 kWh. Dit systeem is overigens net even anders dan de versie die Nissan in Japan in de Note toepast: die hatchback is dankzij de montage van een tweede, zo'n 5 pk sterke elektromotor op de achteras een vierwielaandrijver.

De absolute topversie van de Kicks zit in ieder geval in Thailand goed in zijn spullen. De Kicks wordt in zijn meest luxueuze vorm namelijk volgestopt met zaken als adaptieve cruise control, een automatisch remsysteem, dodehoekdetectie en krijgt zelfs camera's aan zowel de voor- als achterzijde. De Kicks e-Power heeft in Thailand een vanafprijs van omgerekend zo'n €26.650. De topversie gaat er voor zo'n €30.230 van de hand. In Thailand, waar auto's relatief prijzig zijn, is dat geen gekke prijs. Concurrenten als de Toyota C-HR en de HR-V van Honda gaan er voor respectievelijk €2.900 en € 1.700 meer van de hand.