Is er in een wereld waarin zelfs auto's als de BMW M5, Audi RS5 en Mercedes-AMG C63 plug-in hybrides zijn, ruimte voor de Dodge Charger? Zeker! Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. Je leest het goed: de Dodge Charger komt onze kant op!

De Dodge Charger bevindt zich in goed gezelschap. Net als de Ford Mustang en Chevrolet Corvette mag de Charger zich een regelrecht Amerikaans auto-icoon noemen. De huidige generatie Dodge Charger verving medio 2023 zowel de Charger als de Challenger en is er als driedeurs- en vijfdeurs liftback. De driedeurs geldt daarbij als opvolger van de Challenger. Naar Europa kwam de Charger niet, maar dat verandert. Stellantis meldt trots dat de Dodge Charger klaar is voor een Europees avontuur.

In Europa wordt de Dodge Charger straks geleverd via importeur KW Automotive. In welke smaken de Charger onze kant op komt, is nog niet bekend. In de Verenigde Staten valt er in ieder geval heel wat te kiezen. De Charger is er onder meer met een 3-liter twinturbo zes-in-lijn die 426 pk of 558 pk op de been brengt. De variant met benzinemotoren heet 'Charger Sixpack'. De Charger is er als Charger Daytona ook met elektrische aandrijflijnen. De mildste elektrische variant schopt het al tot 503 pk en 548 Nm. De krachtigste variant is met 679 pk en 850 Nm werkelijk beresterk.

Wie Charger zegt, zegt 'V8'. Ook de nieuwe Charger heeft kennisgemaakt met een achtcilinder, al was dat vooralsnog slechts eenmalig. Speciaal voor de dragstrip bouwde Dodge 50 'Hustle Stuff Drag Pak'-exemplaren met een 5.8-V8 die meer dan 1.000 pk op de been bracht.

Leuk weetje: de Charger staat op het STLA Large-platform. Daarop zouden ook de nieuwe Alfa Romeo Giulia en Stelvio komen te staan. Wat er met die Alfa's gaat gebeuren, is vooralsnog niet helder. Dat nota bene de Dodge Charger op dit platform wél naar Europa komt, is op zijn zachtst gezegd frappant te noemen.