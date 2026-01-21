In en rond steden heb je vaak last van files, opstoppingen en dus vertragingen. Niet Amsterdam, maar Den Haag heeft de dubieuze eer zich de filehoofdstad van Nederland te mogen noemen.

Nergens in Nederland heb je als automobilist zoveel last van files en vertragingen als in Den Haag. Door de verkeersdrukte duurt een reis gemiddeld anderhalf keer zo lang als zou moeten. Dat blijkt uit de zogenoemde Tom Tom Index van - inderdaad - Tom Tom. Een rit van 10 kilometer in Den Haag duurt zomaar even 8 minuten langer door vertragingen. Het is er in Den Haag niet beter op geworden. Ten opzichte van 2024 nam de vertraging in Den Haag vorig jaar door werkzaamheden met 11 procent toe. Amsterdam staat op de tweede plek van Nederlandse steden waar de reistijd het langst duurt door vertraging, Eindhoven staat op plek drie.

Stad Extra reistijd door verkeer 2025 (%) Toe- of afname t.o.v. 2024 (%) 1 Den Haag 50,5% 11,0% 2 Amsterdam 45,7% 0,4% 3 Eindhoven 43,9% 1,6% 4 Apeldoorn 42,8% 6,2% 5 Rotterdam 42,6% 4,4% 6 Haarlem 42,2% 0,7% 7 Utrecht 39,8% 2,1% 8 Nijmegen 38,2% -1,3% 9 Breda 37,1% 3,6% 10 Arnhem 37% -2,1%

Het kan echter vele malen erger, want internationaal gezien staat Den Haag slechts op positie 81. In Mexico-Stad levert verkeersdrukte je gemiddeld een bijna 76 procent langere reistijd op. Op plek twee staat Bangalore met bijna 75 procent extra reistijd. In Europa is Dublin de stad waar door vertraging de reistijd het meest verlengd (72,9 procent).

Amsterdam de langzaamste stad van Nederland

Amsterdam houdt van aan zijn twijfelachtige titel de langzaamste stad van Nederland te zijn. De gemiddelde verkeerssnelheid in Amsterdam ligt op slechts 22,7 km/h. Een rit van 10 kilometer duurt er dan ook langer dan in elke andere Nederlandse stad. Het feit dat de maximum snelheid er in grote delen van de stad op 30 km/h ligt, speelt daarbij ongetwijfeld een rol.

Rang Stad 2025 Gemiddelde snelheid (km/u) Gemiddelde reistijd per 10 km (minuten) 1 Amsterdam 22,7 26:26 2 Den Haag 25,4 23:37 3 Nijmegen 28,4 21:08 4 Haarlem 30,8 19:29 5 Rotterdam 31,1 19:18 6 Eindhoven 31,8 18:52 7 Apeldoorn 32,8 18:18 8 Utrecht 37,1 16:10 9 Breda 37,2 16:08 10 Arnhem 38,4 15:38

Net als in 2024 was het Colombiaanse Barranquilla in 2025 de traagste stad ter wereld. De gemiddelde snelheid ligt er op slechts 16,4 km/h. Daar doe je bijna 37 minuten over 10 kilometer. Op plekken twee en drie staan achtereenvolgens Londen (16,5 km/h) en Bangalore (16,6 km/h). In Europa is Londen de stad waar je gemiddeld het langzaamste rijdt (16,5 km/h). Op plekken twee en drie staan Dublin (16,5 km/h) en Brussel (18,3 km/h).