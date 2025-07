Miljardenverlies voor autoconcern Stellantis

Dat is onder meer te wijten aan dalende verkoopcijfers en de impact van Amerikaanse importheffingen. De fabrikant had ook te maken met veel kosten voor het annuleren van programma's en met afwaarderingen. De leveringen van voertuigen daalden in het tweede kwartaal met 6 procent, met name in Noord-Amerika en Europa. De eerste impact van de heffingen schat het bedrijf op 300 miljoen euro. In de eerste zes maanden daalden de opbrengsten tot 74,3 miljard euro. Dat is bijna 13 procent minder dan een jaar terug.

Stellantis heeft in de Verenigde Staten al langer last van een verkoopdaling. Verder kampt het bedrijf met overcapaciteit in Europa, waar de concurrentie van Chinese fabrikanten als BYD ook sterk is toegenomen. Onlangs werd bekend dat het bedrijf stopt met zijn activiteiten op het gebied van waterstoftechnologie. Verder wordt de productie van waterstofaangedreven bedrijfsvoertuigen stopgezet.

Bij de publicatie van deze voorlopige halfjaarcijfers is niets gezegd over de grote terugroepactie bij Citroën. Stellantis raadde automobilisten eind vorige maand met klem af om met tienduizenden Citroëns in Nederland de weg op te gaan. Dit gebeurde nadat in Frankrijk een vrouw was overleden aan verwondingen, veroorzaakt door een defecte airbag van Takata. De levering van nieuwe airbags gaat echter langzaam, waardoor het vervangen waarschijnlijk weken duurt. Ook in Frankrijk moeten veel auto's terug naar de garage om mogelijk defecte airbags die bij een aanrijding kunnen ontploffen.