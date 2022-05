Mercedes-Benz GLK - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Mercedes-Benz GLK was in 2008 de eerste enigszins compacte SUV van Mercedes-Benz. Hij viel op met een zeer vierkante koets, die in 2012 aan de voorzijde iets werd afgerond.

GLK staat voor ‘Geländewagen Luxus Kompaktklasse’. Het is nog echt een naam uit het vorige namentijdperk van Mercedes-Benz, toen de letterreeksen van de SUV-modellen nog niet aan de rest van het gamma waren gekoppeld. Tegen het einde van de loopbaan van de GLK veranderde dat en dat verklaart waarom de opvolger geen GLK heette, maar GLC.

Die GLC staat tot op de dag van vandaag in de showrooms en is veel conventioneler van vorm dan de GLK was. Toch kennen we vandaag de dag wel degelijk een model dat enigszins doet denken aan Mercedes’ eerste compacte SUV: de GLB. Ook die auto heeft een lange, rechte daklijn, een vrijwel verticale kont en een stoere, bonkige neus. Bij de GLK werd dat concept nog iets verder doorgevoerd dan nu, want in die tijd hanteerde Mercedes nog een tekenstijl met veel rechte lijnen en scherpe hoeken. De eerste GLK was daarmee zonder meer een markante verschijning, zeker in het toch al snel wat kleurloze SUV-landschap.

In 2012 wordt de boel wat bij de tijd gebracht, zoals dat na een jaar of vier gebruikelijk is. De koplampen lopen sindsdien verder naar beneden door, net als de grille overigens. Alle nieuwe onderdelen zijn wat meer afgerond dan voorheen en bovendien zijn de verlichtingsunits rondom voorzien van led-techniek, vooraan voor onder meer de dagrijverlichting. Ook het interieur is duidelijk anders, met betere materialen, moderne technologie en - opvallend – ronde ventilatieroosters.



De GLK die op bovenstaande ‘schuifplaat’ het oermodel vertegenwoordigt, is overigens een exemplaar met grote lappen zwarte kunststof in de bumpers. Deze configuratie zagen we ook bij de allereerste GLK niet vaak, gebruikelijker is de geheel meegespoten oplossing die elders in de fotogalerij te bewonderen is.