Waarom de Mercedes GLK niet aansloeg en de X3, Q5 en XC60 wel

Kennelijk kun je niet van alles wat groot en mooi is verwachten dat kleinere afgietsels daarvan vanzelf ook in de smaak vallen. Een Boeing 747 is altijd imposant, maar zou op zakenjet-formaat het mikpunt van spot zijn. Een ukelele wil je graag zien in handen van Brigitte Kaandorp en niet in de gezegende knuisten van John Mayer. Even vaak gaat het ook wel goed, zoals bij – om bij Mercedes-Benz te blijven – de SLK, die als compact alternatief voor de kostbare SL prima uit de verf kwam. Toen dat scenario echter werd losgelaten op de terreinknecht van de familie schreef Mercedes een hoofdstuk waar het waarschijnlijk liever niet snel naar terugbladert.

GLK veel minder geliefd dan concurrenten

De goegemeente bliefde de GLK veel minder dan de concurrentie, zoals na een handvol onschul­dige Japanse modellen in 2003 de belangrijke X3 van aartsrivaal BMW. Stuttgart moest vooral daarop rap een antwoord produceren. Uit onze testverslagen kwam alras naar voren waar hem bij de nieuwe GLK in 2008 de schoen wrong: het uiterlijk. Pijnlijk voor de fabrikant, die de GLK expres naar het voorbeeld van de hooggewaardeerde G-klasse had gemodelleerd. En er werden aantallen verwacht, omdat voor het model een glansrijke carrière als SUV-pendant van de C-klasse was uitgestippeld. De GLK was absoluut niet lelijk, maar hij probeerde wel iets te nadrukkelijk zijn grote, populaire broer te imiteren (foto 3 en 4). Bij een avondje stappen zou hij voortdurend in diens schaduw verkeren in plaats van zelfstandig de hort op gaan. Het compacte formaat maakte hem bovendien erg aaibaar, iets wat je als stoere jongen nou net niet wilt.

Half miljoen gebouwd, hier slechts 1.700 keer verkocht

Goed, Mercedes bouwde er een half miljoen, maar in Nederland wilde het echt niet vlotten met de verkoop. Hier ging de GLK van 2008 tot en met 2015 iets meer dan 1.700 keer op kente­ken, tegen circa 5.300 BMW’s X3, 7.200 Audi’s Q5 en – hou je vast – 11.400 Volvo’s XC60. Toch jammer dat het grote succes uitbleef, want er mankeerde weinig aan de GLK, die we ons herinneren als een bijzonder comfortabele, karaktervolle en bovengemiddeld terreinvaardige kornuit. Al was hij wel wat krap achterin.

De Mercedes GLK-klasse is tot 2015 gebouwd, in het occasionaanbod op deze site staan er 39 te koop.