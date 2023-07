Lynk & Co 06: nieuw familiegezicht op kleiner model

De plug-in hybride variant van de Lynk & Co 01 is het enige model van Lynk & Co dat je in Nederland kunt kopen. Het merk heeft echter veel meer modellen in het aanbod, waaronder de 06. Die Lynk & Co 06 is grondig vernieuwd en krijgt het nieuwe familiegezicht aangemeten dat debuteerde op de Lynk & Co 08.

Het Nederlandse aanbod van Lynk & Co is behoorlijk overzichtelijk. De 01 is hier immers het enige model van het merk en hoewel de SUV onder meer in thuisland China ook met stekkerloze hybridekracht bestaat, is de Lynk & Co er in Nederland alleen als plug-in hybride. Lynk & Co heeft veel meer auto's in zijn line-up: de 02, de 03, de 05, de 06, de 08 en de 09. De 03 is een sedan, de 05 een 01 met een sterker aflopende daklijn, de 09 is in de basis een Volvo XC90 de 08 is een splinternieuw model en de eerste Lynk & Co met de vernieuwde designtaal van het merk. Vandaag werpen we een licht op de 06. Hoewel de Lynk & Co naamgevingstechnisch een plekje hoger op de statusladder van het merk lijkt te staan dan de 01, is het een kleiner en goedkoper model. Die Lynk & Co is nu grondig vernieuwd en heeft net als de 08 de nieuwe designtaal van Lynk & Co gekregen.

Waar de 4,45 meter lange Lynk & Co 01 zijn CMA-basis deelt met de Volvo XC40, staat de ruim 10 centimeter kortere 06 op Geely's goedkopere BMA-platform dat ook door de Geely Binyue (en dus Proton X50) wordt gebruikt. De Lynk & Co 06 werd in 2020 gepresenteerd en is nu dus pas zo'n drie jaar oud. Toch wordt de auto nu al ingrijpend vernieuwd, al lijkt er van een volledige generatiewissel toch geen sprake.

De Lynk & Co 06 krijgt een compleet nieuw front met daarin verlichting zoals je die wellicht kent van de genoemde 08. Ook aan de achterzijde vertoont de 06 nu enigszins gelijkenissen met die SUV. Ook achterop zit voortaan namelijk verlichting die bestaat uit een balk over de gehele breedte van de kont. Lynk & Co geeft de 06 zelfs een nieuwe clam shell motorkap en een compleet nieuwe achterklep. Ook de voor- en achterschermen zijn vernieuwd. Veelal vinden dergelijke wijzigingen bij een generatie- en platformwissel plaats, maar daar lijkt hier toch geen sprake van. Allereerst is de 06 pas een paar jaar oud, maar we zien ook dat de raampartij ongewijzigd is en dat de vernieuwde Lynk & Co 06 - waarvan we de foto's en de eerste informatie hebben opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie - net als het origineel een 2,64 meter lange wielbasis heeft. Ook de Lynk & Co 06 is er met een plug-in hybride aandrijflijn.

Het lijkt er sterk op dat Lynk & Co zijn nieuwe design stapsgewijs over zijn bestaande modellen gaat uitrollen. Wat dat voor de Lynk & Co 01 betekent? Dat is nog even de vraag. De auto werd voor de Chinese markt medio vorig jaar al gefacelift en die opgefriste 01 is nooit naar Europa gekomen. De Nederlandse importeur bevestigde aan AutoWeek dat er ook geen plannen zijn die vernieuwde versie hierheen te halen. Kijk niet gek op als de Lynk & Co 01 op termijn op vergelijkbare wijze als de 06 wordt bijgepunt.