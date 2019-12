Lynk & Co onthult gloednieuwe 05

Lynk & Co heeft het doek van een gloednieuw model getrokken: de 05. De auto verscheen al eens eerder in beeld, maar nu is een gedetailleerde blik op de coupé-SUV te werpen. Grote verrassingen heeft de 05 niet meer voor ons in petto.

Onlangs verschenen er al een paar nog ietwat korrelige foto's van de 05, waarop duidelijk te zien is dat de auto qua ontwerp geheel in lijn ligt met de overige modellen. Het dochterbedrijf van het Chinese Geely heeft de 01, 02 en 03 al in zijn gamma en ook deze 05 is direct herkenbaar als een auto van Lynk & Co. De brede grille en de hoog op de neus geplaatste koplampen geven ook deze auto weer het bekende gezicht van het merk.

In grote lijnen zien we in de 05 de 01 terug, met als onderscheidend element de schuin aflopende daklijn. Niet alleen qua uiterlijk is de gelijkenis met de 01 treffend, want de 05 deelt ook dezelfde basis. Het CMA-platform, dat ook door 'zustermerk' Volvo wordt gebruikt, vormt de basis voor deze auto. Dat betekent vrijwel zeker dat de 05 qua motorisering hetzelfde recept volgt en dus wordt geleverd met de 1,5-liter driecilinder (die we ook kennen uit de Volvo XC40) met elektrische ondersteuning.

Dat het merk de aanduiding 04 overslaat, is niet zonder reden. Er is namelijk een model op komst waarvoor die 'naam' is bestemd. Die gooit het echter over een andere boeg dan deze gloednieuwe 05, want dat wordt een hatchback. Het merk heeft overigens ook al een sedan in de vorm van de 03. Wie het kontje daarbij wegdenkt, ziet de 04 voor zich.