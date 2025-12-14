De strafheffingen van de EU waren bedoeld om te voorkomen dat goedkope Chinese auto’s Europa binnenkwamen. Maar het tegendeel bleek waar.

Een jaar geleden legde de EU straffende importheffingen op elektrische auto’s uit China. Bovenop de 10 procent heffing werden autofabrikanten geconfronteerd met extra heffingen van 18 tot 35 procent. Het plan was om te voorkomen dat Chinese autofabrikanten in Europa zouden concurreren met goedkope elektrische auto’s die met staatssubsidie ​​in China werden geproduceerd.

Maar een jaar later blijkt dat de heffingen het tegenovergestelde effect hebben gehad. “De beslissing van de EU om zich te richten op een specifieke technologie door extra heffingen op te leggen aan Chinese autofabrikanten was fataal”, aldus Philippe Houchois, CEO van investeringsmaatschaapij Jefferies, tegenover Automotive News.

In plaats van te dalen, zijn de Chinese autoverkopen in Europa met 70 procent gestegen. Chinese autofabrikanten investeren nu fors in de export van hybride auto’s naar Europa die niet onder de importheffingen vallen. Maar ook de verkoop van elektrische auto’s is toegenomen.

"De EU-beslissing heeft een groot gat geslagen voor plug-in hybrides en hybrides uit China”, aldus Houchois. In plaats van elektrische auto’s richten veel Chinese fabrikanten zich nu op plug-in hybrides, die de extra invoertarieven ontlopen. De prijzen van plug-in hybrides zijn sterk gestegen en de tarieven lijken het tegenovergestelde effect te hebben gehad.

De autoverkoop in China daalt momenteel en er woedt een hevige prijsoorlog. Steeds meer Chinese autofabrikanten proberen zich daarom ook in Europa te vestigen, terwijl de bestaande fabrikanten hun aanwezigheid juist willen uitbreiden. Zo wil de Chinese autofabrikant BYD het aantal dealers verdubbelen.

Volgens de expert moet de EU importheffingen opleggen op alle aandrijflijnen om de Europese werkgelegenheid te beschermen. "Alleen als de EU een strikte eis voor lokale productie invoert, waarbij alle Chinese importen een aanzienlijk extra tarief betalen, ongeacht de aandrijflijn, zullen Chinese fabrikanten gedwongen worden fabrieken in Europa te openen”, aldus Philippe Houchois.

Zoveel extra invoerrechten betalen Chinese autofabrikanten over een periode van vijf jaar op elektrische auto’s: BYD Group: 17 procent, Geely Group: 18,8 procent, SAIC Group: 35,3 procent, Tesla (Shanghai) Co., Ltd.: 7,8 procent Alle overige samenwerkende bedrijven: 20,7 procent. Alle overige niet-coöperatieve bedrijven betalen 35,3 procent.