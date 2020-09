Proton X50 is niet wat het lijkt

De Maleisische fabrikant Proton viert dit jaar de 35ste verjaardag van de Saga. Omdat Proton een staatsbedrijf was, valt de Saga aan te duiden als een zogeheten 'national car'. De Saga, in feite niets meer dan een gerebadgede Mitsubishi Lancer, was de eerste in een uitgebreide reeks van andere merken geleende modellen. Zo was de Tiara een Citroën AX , al werden er wegens een joint-venture met Mitsubishi voornamelijk modellen van dat Japanse merk van andere logo's voorzien. Inmiddels is Proton voor 49,9 procent in handen van de Chinese fabrikant Geely en dus is het niet gek dat de splinternieuwe SUV die Proton nu aan zijn gamma toevoegt, linea recta uit de catalogus van Geely afkomstig is.

De Proton X50 op deze foto's is namelijk niets meer dan de in 2018 gepresenteerde BinYue van Geely. Geely heeft het stuur naar de linkerkant van het interieur verplaatst om de Bin Yue geschikt te maken voor het Maleisische verkeer. Op praktisch ieder vlak is de Proton X50 verder gewoon een BinYue met Proton-logo's, en daarmee is het een wel erg simpele rebadge geworden. De Geely X50 krijgt dezelfde 180 pk en 255 Nm sterke 1.5 onder de kap als zijn Chinese evenknie. In Nederland hoef je zowel de Proton X50 als de Geely BinYue niet op de markt te verwachten.