Lynk & Co presenteert GT-concept: Time to Shine

Het lijkt erop dat Lynk & Co van moederbedrijf Geely wat meer ruimte krijgt om zich wat hoger in de markt te profileren. Daarmee komt het weliswaar enigszins in het vaarwater van zustermerk Zeekr, maar dat lijkt niet uit te maken. Het is nu Lynk & Co's 'time to shine' en dat wordt kracht bijgezet met deze gelijknamige concept. Eerlijk is eerlijk: aan die naam is niets gelogen. Het is een bijzonder opvallend en spraakmakend studiemodel.

We hebben hier van doen met een heel sportieve GT, die ook zo uit de ontwerpkamer van een Italiaan had kunnen komen. Op zich is hij ook minder ver van Italië af getekend dan je misschien vanwege de Chinese banden zou denken: de Time to Shine werd ontworpen in Zweden, waar Lynk & Co, naast in China, ook nog is gevestigd. Het is een zogenoemde 2+2, dus met twee kleine zitjes achterin waar je in de praktijk waarschijnlijk niet heel veel aan hebt. Maar kort is hij allerminst, met 4,78 meter lengte. Ook is de Time to Shine maar liefst 2 meter breed. Laag is hij ook, met zijn 1,33 m.

Over de aandrijflijn wordt amper gesproken. Althans, er wordt niet specifiek gezegd of de auto elektrisch aangedreven is, al lijkt dat wel voor de hand liggend. Lynk & Co meldt een 0-100-tijd van 2 seconden en de auto is achterwielaangedreven. Mogelijk is dat allemaal vooral een beetje hypothetisch, want het is niet heel waarschijnlijk dat er een productieversie van deze GT komt. Lynk & Co zegt dat het enerzijds een manier is om stil te staan bij het tienjarig bestaan van het merk en anderzijds een vooruitblik is op wat het de komende jaren op designgebied gaat doen. De Time to Shine oogt allerminst als een typische Lynk & Co en het lijkt er dus op dat ook minder heftige toekomstige modellen met hun design een andere kant op gaan.