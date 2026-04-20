Lynk & Co komt met sportief gelijnde GT

Lynk & Co is allang niet meer het merk zoals we dat ooit met de 01 leerden kennen. Dat blijkt wel uit het feit dat Lynk & Co een heuse sportieve GT achter de coulissen heeft staan.

We leerden Lynk & Co ooit kennen als een soort alternatieve mobiliteitsaanbieder met slechts één model: Volvo XC40-neef Lynk & Co 01. Die tijden liggen inmiddels alweer even achter ons, want Lynk & Co brengt auto's tegenwoordig op een traditionelere manier aan de man én breidt zijn modellenaanbod aardig uit. Niet alleen in Europa, maar ook in China, waar Lynk & Co een belangrijk deel van zijn wortels heeft liggen. Daar krijgen we later deze week een bijzondere nieuwkomer te zien.

Lynk & Co trekt tijdens de autoshow van Peking het doek van een heuse GT. Men spreekt over een 'GT concept sportauto'. Een studiemodel dus, waarmee Lynk & Co zich van een nieuwe kant wil laten zien. Dat juist Lynk & Co deze richting inslaat, is opmerkelijk. Concerngenoot Zeekr wordt immers juist meer naar voren geschoven als het luxere en ook meer sportieve alternatief. Wie weet mag Lynk & Co nu toch achter de Audi's E-tron GT en Porsches Taycan van deze wereld aan gaan. We zijn benieuwd.