Lynk & Co 02 als sportieve Hatchback

Geely's Lynk & Co heeft de eerste foto's vrijgegeven van een nieuwe variant van cross-over 02. De Lynk & Co 02 krijgt een sportieve versie die als het ware wordt platgeslagen en is ontdaan van zijn cross-over look. De sportiefste versie van de 02 krijgt de opvallende toevoeging Hatchback achter zijn naam.

Lynk & Co start zijn Europese avontuur later dit jaar met de 01. Het merk van Geely - en dus een Chinese zuster van Volvo - heeft in China al een uitgebreider modellengamma. Zo heeft Lynk & Co er onder meer de drie jaar geleden gepresenteerde 02 op de menukaart staan. Die 02 is wat kort door de bocht genomen een iets kleinere versie van die 01. De auto meet 4,45 meter in de lengte en heeft een wielbasis van 2,7 meter. Van die cross-over presenteert Lynk & Co nu een sportieve variant die 02 Hatchback heet.

Lynk & Co 02 heeft in zijn sterkste vorm een 190 pk geblazen 2.0 onder de kap. Ook deze 02 Hatchback heeft een 2.0 turbomotor, al levert die machine in het sportieve 02-broertje 254 pk en 350 Nm koppel. Kennen we die machine ergens van? Zeker, Volvo levert 'm als T5 onder andere in de XC60. Daarmee sprint de 02 Hatchback in net iets meer dan 6 tellen naar de 100 km/h. De benzinemotor stuurt zijn vermogen via een achttraps automaat van Aisin naar de voorwielen.

De Lynk & Co 02 Hatchback (foto's 1 t/m 4) is in feite een dichter tegen het asfalt gedrukte versie van de 02 (foto 5 en 6) die is ontdaan van typische cross-elementen als zwarte kunststof wielkastranden. Onderaan de achterkant hangen twee sets dubbele knalpijpen om het sportieve imago aan te dikken. Daarnaast heeft de 02 Hatchback sportiever ogende bumpers, sideskirts, zwarte accenten en speciaal lichtmetaal. Ook is de vorm van de bovenste grille in de voorbumper net even anders. Voor zover bekend heeft Lynk & Co nog geen plannen om de 02, noch deze 02 Hatchback, naar Europa te halen.