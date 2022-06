Officieel: Lynk & Co 01 gefacelift

De inmiddels zes jaar oude maar in Europa slechts een aantal jaar bekende Lynk & Co 01 is gefacelift. De auto krijgt een iets ander front, een behoorlijk herziene achterzijde én nieuwe techniek.

De Europese en dus ook Nederlandse versie van de Lynk & Co 01 werd in 2020 gepresenteerd, maar de SUV bestond in thuisland China toen al vier jaar. AutoWeek kon je onlangs al de eerste foto's van de gefacelifte versie van die inmiddels dus zo'n 6 jaar oude SUV laten zien en nu heeft het zustermerk van Volvo besloten om de auto zelf te presenteren.

De uiterlijke aanpassingen lijken aan de voorzijde uiterst minimaal, maar zijn aan de achterkant des te opvallender. Zo zijn de achterlichten helemaal nieuw. De uitlopers op de flanken van de auto hebben een andere vorm én een vernieuwde indeling. Daar komt bij dat de achterlichtpartij voortaan optisch uit één geheel bestaat. De units lopen voortaan over de gehele breedte van de kont en worden slechts onderbroken door het Lynk & Co-logo. Daarnaast zijn de uitlaateindstukken niet meer zichtbaar. De Lynk & Co 01 krijgt in ieder geval in thuisland China nieuwe lichtmetalen wielen en links op de bilpartij zien we een E-Motive-badge.

Die E-Motive-aanduiding zit daar niet voor niets. De Lynk & Co 01 krijgt namelijk een nieuwe hybride aandrijflijn van de E-Motive-familie waarvan Lynk & Co de komst aankondigde met de The Next Day-concept. Let wel, het gaat hier vooralsnog alleen om de voortaan 01 EM-F geheten reguliere hybride versie van de Lynk & Co 01 die in Europa niet te krijgen is. In ons deel van de wereld is de Lynk & Co er alleen als plug-in hybride. Die straks in China 01 EM-P geheten plug-in is nog niet gepresenteerd.

De aandrijflijn van de hybride 01 bestaat uit een vernieuwde 1.5 die 150 pk en 225 Nm levert. Ook is een starter-generator en een 136 pk sterke elektromotor van de partij. Het systeemvermogen bedraagt 245 pk en 545 Nm. Specificaties van de voor onze markt veel relevantere vernieuwde plug-in hybride aandrijflijn zijn er nog niet.