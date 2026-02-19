Rijd een willekeurige straat binnen en de kans dat je er een Lynk & Co 01 geparkeerd ziet staan, is aanzienlijk. Wist je dat je al voor minder dan €20.000 zo'n plug-in hybride neefje van de Volvo XC40 koopt?

Zelden beleefde een nieuw merk in Nederland zo'n vliegende start als Lynk & Co. Het startte zijn Nederlandse avontuur met de plug-in hybride Lynk & Co 01 waarvan in introductiejaar 2021 bijna 3.300 exemplaren werden geregistreerd. Inmiddels zijn er ruim 19.000 Lynk & Co's 01 in Nederland op kenteken gezet, niet gek dus dat het aanbod gebruikte Lynk & Co's 01 behoorlijk is. Tussen de occasions op AutoWeek.nl vinden we maar liefst 1.360 tweedehands Lynk & Co's 01. Je vindt een knappe 01 al voor minder dan €19.000, zoals dit exemplaar. Niet gek voor een plug-in hybride SUV die een paar jaar geleden nog ruim het dubbele kostte.

Lynk & Co 01 is een technisch neefje van de Volvo XC40 en deelt zijn CMA-platform dan ook met die populaire Volvo. Wat aandrijflijnen betreft, viel en valt er niets te kiezen. Voordat de Lynk & Co 01 grondig werd vernieuwd, had de SUV van Volkswagen Tiguan-formaat altijd een 180 pk sterke 1.5 driecilinder benzinemotor en een 82 pk sterke elektromotor. Het samenspel van die machines levert de 01 een systeemvermogen 261 pk. Elektrisch rijden kan ook. Dankzij de 14,1 kWh accu (netto) kun je volgens de fabrieksopgave met volle accu 69 kilometer elektrisch rondstekkeren.

Dit Solid Blue gespoten exemplaar uit de tweede helft van 2022 heeft een kleine 161.000 kilometer op de teller en is meer dan prima uitgerust. Hij heeft een elektrisch bedienbaar panoramadak, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen, stoelverwarming op beide stoelen voorin, een inductielader voor je telefoon, navigatie, ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto en zit ramvol passieve en actieve veiligheidssystemen. En die trekhaak? Die zit er niet voor niets onder. De Lynk & Co 01 mag namelijk tot 1.800 kilo trekken.

Straks goedkoper?

De Lynk & Co 01 was in Nederland op abonnementsbasis te rijden. Het maandelijks opzegbare abonnement kostte maandelijks €500. Voor dat bedrag kreeg je een 01 voor de deur waarmee je maandelijks 1.250 kilometer (jaarlijks 15.000 kilometer) mocht rijden. Met name dankzij die constructie was de auto in Nederland populair. Lynk & Co kondigde onlangs aan te stoppen met zijn abonnementen. In de eerste helft van dit jaar worden alle abonnementscontracten beëindigd. Het is voor abonnementshouders mogelijk de auto over te kopen. Mogelijk komen er later dit jaar plots meer Lynk & Co 01 occasions beschikbaar op de tweedehandsmarkt. Het is niet ondenkbaar dat daardoor de prijzen gaan dalen.

Je kunt anno 2026 overigens nog altijd een Lynk & Co 01 nieuw kopen, al gaat het dan om het gefacelifte model met onder meer een verbeterde aandrijflijn.