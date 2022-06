Lynk & Co 03: nieuw gezicht voor Lynk & Co

Lynk & Co ken je in Nederland alleen van de 01, de SUV die je in ons deel van de wereld alleen met een plug-in hybride aandrijflijn kunt bestellen. De Lynk & Co 01 heeft in thuisland China echter nog diverse modellen naast zich, waaronder aan de XC90 gerelateerde 09 en auto's als de 02 en 05. Dat zijn stuk voor stuk hoogpotige modellen, maar met de in 2018 op de Chinese markt gebrachte 03 heeft Lynk & Co ook een sedan in het gamma (foto's 6 en 7). Die Lynk & Co 03 ondergaat nu een grondige facelift. AutoWeek heeft de foto's van die vernieuwde 03 opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie.

Nagenoeg het hele front van de zo'n 4,7 meter lange Lynk & Co 03 gaat op de schop, al blijft het gelaagde front zoals je dat van de 01 - en dus ook van de 03 - kent in zekere mate behouden. De 03 krijgt nieuwe led-dagrijverlichting die wederom hoog op de neus is geplaatst, maar voortaan net als bij de meest recente studiemodellen van Lynk & Co uit twee dunne naar achteren lopende led-elementen is opgebouwd. De bovenste koelopening met ernaast de daadwerkelijke koplampen is een stuk platter, de opening eronder is groter en de scheiding ertussen veel dunner. Ook de in het zwarte deel verwerkte échte koplampen zijn nieuw. Niet langer zijn er meerdere verlichtingselementen in één behuizing ondergebracht. We zien drie afzonderlijke delen die visueel een verlengstuk zijn van de led-dagrijelementen erboven.

Ook aan de achterzijde zijn de veranderingen vrij ingrijpend. Zo verhuist de kentekenplaat van de achterklep naar de achterbumper om ruimte te maken voor de nu visueel aan elkaar geknoopte verlichting die enkel nog wordt onderbroken door de merknaam. Onderaan de achterzijde zit wederom al vanaf de standaardmodellen een vrij heftige maar nu anders vormgegeven bumper, inclusief zwarte elementen, koelsleuven, dubbele knalpijpen en een diffuser. Op de achterklep is een spoilerrandje geplakt.

De gele Lynk & Co 03 op deze foto's heet officieel 03+ en is het sportieve topmodel van de 03. Hij heeft anders gevormde zijspiegelkappen, een extra spoiler onder de voorbumper, een enorme en ogenschijnlijk uit koolstofvezel opgetrokken achterspoiler, vier uitlaateindstukken en een two-tone-carrosserie. Deze 03+ heeft een 265-pk 2.0 viercilinder turbomotor die je wellicht kent van - inmiddels niet meer leverbare - T5-versies van Volvo-modellen. De 03+ legt 1.645 kilo in de schaal en moet een topsnelheid van 250 km/h kunnen halen. Verder komen er benzinemotoren met 218 pk en 254 pk sterke 2.0 viercilinders én een hybride met een 1.5 driecilinder die 150 pk levert.

Onlangs kon AutoWeek je de eerste afbeeldingen van de gefacelifte Lynk & Co 01 laten zien. Die 01 staat net als de 03, 02 en 05 op het CMA-platform van Volvo en Geely dat je onder meer ook onder de Polestar 2, Volvo XC40 en Volvo C40 aantreft.