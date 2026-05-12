Er zijn flink wat klachten over de Chinese autofabrikant Lynk & Co binnengekomen bij het televisieprogramma Radar . Oud-klanten, die hun leaseauto al lang en breed hebben ingeleverd, worden verrast door onverklaarbare rekeningen van duizenden euro’s.

Het concept van Lynk & Co leek zo simpel: een luxe auto voor een vast bedrag per maand. Maar voor veel gebruikers is die droom inmiddels veranderd in een administratieve nachtmerrie.

Radar meldt dat er veel gedupeerden zijn. Een van hen is Rick. Zijn leasecontract liep in 2025 af en hij had eventuele schades netjes afgehandeld, tot er in maart dit jaar plots een nieuwe rekening op zijn mat lag. Maar liefst €1.000 moest Rick betalen. Ondanks herhaalde pogingen om opheldering te krijgen, bleef het aan de kant van Lynk & Co stil. Het bedrag werd wel afgeschreven.

Ook bij lopende contracten gaat het mis, aldus het programma. Opmerkelijk is dat in minstens één situatie het incassobureau weigerde het bedrag te innen, omdat Lynk & Co niet kon bewijzen dat de claim terecht was.

De klantenservice is daarbij onbereikbaar: vragen worden niet beantwoord en onterechte incassotrajecten worden niet stopgezet. Ook bij Radar wil Lynk & Co niet inhoudelijk reageren, omdat het om beschermde klantinformatie gaat.

Lynk & Co biedt sinds januari geen nieuwe abonnementen meer aan in Nederland. Het is volgens de fabrikant niet langer rendabel op de Nederlandse markt.