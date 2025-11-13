Ga naar de inhoud
Nordcross: dit merk in Rusland ken je stiekem al

Meer dan bekend

19
Nordcross
Lars Krijgsman

De ene Lynk & Co is de andere niet. Sterker nog: Lynk & Co heet niet eens overal hetzelfde. Maak kennis met Nordcross.

Je kunt nu ook modellen van Lynk & Co in Rusland kopen. Ze heten dan echter niet Lynk & Co, maar Nordcross. Nordcross wordt gevoerd door een Russische distributeur die luistert naar de naam Slava Motors Rus. Dat bedrijf voert meer merken van Geely onder een andere naam. Zo heeft het ook Belgee en Knewstar op het menu staan, merken die diverse modellen van automerk Geely voeren.

De modellen van Belgee, Knewstar en Nordcross worden in Rusland geassembleerd en worden ten dele gebouwd met Russische onderdelen. Ben je benieuwd naar waar Nordcross voor staat? Welnu: Cross-over voor het Noorden. Vooralsnog is de Nordcross 001 de eerstgeborene van het ver-Russischte Lynk & Co. Die 001 is in feite een Lynk & Co 09, een ruim vijf meter lange SUV die gelieerd is aan de Volvo XC90.

Lynk & Co

