Lister neemt Jaguar I-Pace onder handen

Lister is normaal gesproken vooral geïnteresseerd in het aanpakken van Jaguars met een dikke verbrandingsmotor, maar nu moet ook de elektrische I-Pace eraan geloven. De tuner houdt het niet alleen bij uiterlijke veranderingen, want hij laat meer elektrokracht op de wielen los.

Lister is weer helemaal terug van weggeweest en liet eerder dit jaar al een door hen onder handen genomen Jaguar F-Type zien. Daarnaast werkt de Britse tuner aan haar eigen spartaanse sportauto, de Knobbly genaamd. Om het portfolio nog wat verder uit te breiden, strijkt Lister met de hand over het hart en neemt het ook een kijkje in Jaguars EV-keuken. Deze keer dus geen extra diepe brul uit de uitlaat dankzij Lister, maar vooral een uiterlijke behandeling. Dat zien we terug in de diepgroene 'British Racing Green' lak en de voor Lister kenmerkende gele accenten.

Uiteraard is de I-Pace niet alleen langs de spuiter geweest, want eerst schroefde Lister er nog een hele rij koolstofvezel onderdelen op. Zo zijn de motorkap, voor- en achterbumper, de dakspoiler en de bumperlipjes aan de voor en achterkant van het lichte materiaal gemaakt. Daarbij heeft de SUV-E Concept bredere wielkasten, door Lister ontworpen wielen en een in rijhoogte aanpasbare ophanging.

Zoals gezegd kan Lister in dit geval niet voor een extra diepe grom uit de uitlaat zorgen of de motor flink opfokken, maar dat betekent niet dat het Britse bedrijf de aandrijving van de I-Pace ongemoeid heeft gelaten. Hoewel er geen concrete vermogenscijfers worden prijsgegeven, spreekt het bedrijf van een 0-96 km/h-acceleratie die nog maar 4 seconden in beslag neemt. Dat is dus net even wat sneller dan de 4,8 seconden die de standaard I-Pace nodig heeft om vanuit stilstand de 100 km/h te bereiken. Men schrijft dit toe aan een software-update. Uiteraard helpt het lagere gewicht enigszins, maar verwacht niet dat de actieradius er veel beter op wordt. Wat moet dit moois nou allemaal kosten? Volgens Lister gaat de definitieve versie vanaf ongeveer € 145.000 naar de eerste eigenaar.