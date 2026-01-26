Ga naar de inhoud
Lang niet elke boete die door een scanauto wordt uitgeschreven is terecht

Controleren loont

13
scanauto voor het scannen van de staat van het wegdek
Lars Krijgsman

Valt er een parkeerboete op de mat die is uitgeschreven nadat een scanauto een overtreding heeft opgemerkt? Dan doe je er er goed aan de parkeerboete te controleren. Uit berichtgeving van De Telegraaf blijft dat lang niet elke parkeerboete die een scanauto uitschrijft helemaal juist is.

De Telegraaf schrijft na een rondgang bij gemeenten die een scanauto inzetten om het parkeerbeleid te handhaven, dat tegen ongeveer een vijfde van de parkeerboetes die met behulp van een scanauto zijn uitgeschreven, bezwaar wordt aangetekend. Dat is niet zonder succes. In meer dan de helft van die gevallen, wordt de parkeerboete uiteindelijk vernietigd.

De plaatsbepaling of het tijdstip van de overtreding, blijkt volgens De Telegraaf lang niet altijd correct. Dat betekent niet dat elke 'kwijtgescholden' parkeerboete onterecht was. Zo kan het zijn dat je fout geparkeerd stond, maar de parkeerboete is kwijtgescholden omdat het een medisch noodgeval betrof en je dat naderhand kon aantonen.

13 Bekijk reacties

