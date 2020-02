'Productievertraging Jaguar I-Pace door tekort aan accu's'

Jaguar is genoodzaakt om de productie van de I-Pace terug te schroeven vanwege een probleem met de toelevering van accu's. Dat meldt This is Money. Acculeverancier LG Chem zou de levering niet op gang kunnen houden.

Het blijft rommelen rond de accufabrikant LG Chem en diens afnemers. Eerder hoorden we van een productievertraging bij de Mercedes EQC. Mercedes, dat voor de EQC ook accu's van LG Chem gebruikt, ontkende de aangepaste productie, maar Jaguar lijkt de problemen wel te onderstrepen. Een woordvoerder van Jaguar zou This is Money hebben laten weten dat de productie inderdaad wordt aangepast. De oorzaak is een "tijdelijk leveringsprobleem" van de acculeverancier.

Vooralsnog heeft de vermeende vertraging bij LG Chem geen heldere oorzaak. Het bedrijf laat nog niets los over eventuele problemen, maar het coronavirus lijkt in elk geval geen rol te spelen. Hoewel het een Aziatisch bedrijf is, vindt de accuproductie plaats in Polen. Daar zijn voorlopig nog geen gevallen bekend van een teruglopende productie wegens het virus. Ook de productie van de I-Pace zelf, in Oostenrijk, loopt op dat front nog geen gevaar. Jaguar werkt er naar verluidt hard om de impact van de productievertraging op I-Pace-kopers zoveel mogelijk te beperken.