Jaguar i-Pace EV320 is net even minder krachtig

Jaguar heeft in Duitsland een nieuwe instapversie van de elektrische i-Pace voorgesteld. Het model heet voluit Jaguar i-Pace EV320 SE en kost precies hetzelfde als de krachtiger, reeds bestaande EV400-variant. Dat lijkt raar, maar er is een goede verklaring.

Het getal in de type-aanduiding van Jaguars EV slaat op het vermogen in (Europese) pk’s. Daarmee weten we meteen dat de EV320 80 pk minder heeft dan de bestaande EV400. Met 320 pk en 500 Nm sprint een i-Pace in 6,4 seconden van 0 naar 100 km/h, terwijl een EV400 dat klusje in 4,8 tellen klaart. Anders dan bij de instapversie van de Audi E-tron wordt in dit geval niet aan de accu gesleuteld. Verbruiks- en actieradiuswaarden liggen dan ook gelijk aan die van het sterkere model, zodat ook de EV320 goed is voor 470 WLTP-kilometers. Net als de meest recente EV400 krijgt de EV320 standaard een 11 kW-driefasenlader mee.

De EV320 SE is vooralsnog alleen in Duitsland voorgesteld en kost daar precies hetzelfde als de onlangs gefacelifte EV400-variant. Dat lijkt raar, maar de verklaring zit ‘m in het ‘SE’. Dat slaat op het middelste van de drie uitrustingsniveaus, terwijl de 400-versie standaard wordt uitgevoerd als kariger S. De EV320 krijgt standaard onder meer 20-inch-wielen, geavanceerdere ledkoplampen en 14-voudig verstelbare voorstoelen mee.

Voor beide auto’s vraagt Jaguar in Duitsland €75.351, bij een nettoprijs van €64.957. Dat betekent dat beide varianten in Duitsland in aanmerking komen voor een aanschafbonus van €7.500, want die geldt voor auto’s met een nettowaarde van maximaal 65 mille. De EV320 is voor nu dus vooral een manier om een aantrekkelijke aanbieding te hebben onder die magische grens, maar een carrière in andere landen lijkt een logisch vervolg voor de i-Pace EV320.