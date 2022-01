Grijs populairste lakkleur in Europa

Begin 2021 voorspelde Volkswagen's Senior Color Designer dat auto's met een sprekende lakkleur onder meer als gevolg van de pandemie best eens aan populariteit zouden kunnen winnen. We zouden ons door onder meer thuiswerken bewust worden van "de grijsheid om ons heen", maar uit het jaarlijkse Global Automotive Color Popularity Report van van lakleverancier Axalta blijkt die grijsheid in Europa alleen maar toe te nemen.

Voor het derde jaar op rij is grijs in Europa namelijk weer de meest voorkomende kleur op een nieuwe auto. Maar liefst 27 procent van de in 2021 in Europa nieuw geleverde personenauto's was grijs, 2 procent meer dan in het jaar ervoor. De gehele top drie is vrij kleurloos. Op plek twee staat wit met een aandeel van 23 procent, gevolgd door zwarte lakken die goed zijn voor een aandeel van 22 procent. Dat betekent dat bijna driekwart van de in Europa nieuw geleverde auto's grijs, wit of zwart was. De eerste echte kleur komen we tegen op plek vier. Zo'n 11 procent van de in 2021 in Europa nieuw geleverde auto's was blauw. 8 procent van de Europese autokopers koos voor zilver terwijl 5 procent het aandurfde een rode auto te bestellen. Hierna lopen de percentages fors terug. Bruin- en beigekleurige lakken waren goed voor een aandeel van zo'n 2 procent terwijl zowel groene en geel- of goudkleurige lakken slechts in één van procent van de gevallen in de configurator werd aangevinkt.

Wereldwijd was wit de populairste 'kleur' voor een nieuwe auto. Hoewel dat ook vorig jaar het geval was, verloor wit iets aan populariteit (-3 procent). Toch is grofweg 35 procent van alle wereldwijd verkochte nieuwe auto's in het wit gespoten. Zwart volgt op plek twee met een aandeel van 19 procent. Grijs volgt op plek drie, maar won daarbij wel 4 procentpunten aan populariteit. In Zuid-Amerika was zilver in 2021 de populairste lakkleur. Meer interessante cijfers: ongeveer de helft van alle in 2021 in China geleverde auto's was wit terwijl in Rusland maar liefst 11 procent van de nieuwe auto's bruin was.

