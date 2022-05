Ford E-Transit Custom: tot 380 kilometer elektrisch

De bedrijfswagenafdeling van Ford heeft de E-Transit Custom gepresenteerd, naar eigen zeggen de volledig elektrische opvolger van de bekende Transit Custom die met dieselmotoren is te krijgen. De E-Transit Custom is meer dan 'slechts een elektrische versie' van de Transit Custom, hij is tot op het kleinste moertje namelijk helemaal nieuw.

Even vlug de plaatsing in het bedrijfswagengamma van Ford: de Transit Custom en diens personenautoversie Tourneo Custom staan een stapje onder de grote Transit, waar al een elektrische versie van bestaat, en boven de kleinere Transit Courier en Transit Connect. De personenautoversie van de Transit Connect, de Tourneo Connect, is al opgevolgd door een volledig nieuw model waar op termijn nog een bestelversie van komt. Die Tourneo Connect is in feite een door Ford aangepaste Volkswagen Caddy. Dat is niet zomaar, Ford en Volkswagen werken op op het gebied van bedrijfswagens nauw samen. Zo wordt de nieuwe Volkswagen Amarok een door Volkswagen aangepaste Ford Ranger en neemt Ford het voortouw in de ontwikkeling van nieuwe middelgrote bestelbussen. De nieuwe E-Transit Custom is zo'n middelgrote besteller, maar dan helemaal nieuw en nu volledig elektrisch.

Helemaal nieuw? Zeker. Hoewel de (vorm van) de raampartij sterk overeen lijkt te komen met die van de uitgaande Transit Custom, is de auto helemaal nieuw ontwikkeld. Toch is het design ook opvallend. Ford geeft de nieuwe E-Transit Custom een front waarin we designinvloeden waarnemen van Fords die alleen in China worden verkocht. Denk aan de nieuwe Mondeo en aan de Evos. Daarmee lijkt Ford die voorheen aan de Chinese markt voorbehouden designtaal internationaal uit te rollen. De achterlichten lopen minder ver omhoog door dan bij de vorige generatie Transit Custom en de koplampen zijn met een ledbalk optisch aan elkaar geknoopt.

Naar uitgebreide technische specificaties moeten we nog even gissen. Wel geeft Ford aan dat de elektrische E-Transit Custom tot 380 WLTP-kilometers ver komt en wat trekgewicht niet onderdoet voor de dieselversies van de uitgaande Transit Custom met dieselmotoren.

De nieuwe Ford E-Transit Custom rolt vanaf de tweede helft van 2023 van de band in Turkije. Uitgebreide technische specificaties geeft Ford in september vrij. Nog voor 2024 zegt Ford naast deze E-Transit Custom nog drie andere elektrische bedrijfswagens op de markt te brengen. Eén van die drie wordt de elektrische personenautoversie van deze E-Transit Custom: de E-Tourneo Custom. Daarnaast komt Ford nog met een nieuwe elektrische Transit Courier en een elektrische versie van de personenautoversie daarvan: de Tourneo Courier

Eerder dit jaar kondigde Ford aan dat tegen 2024 de 2-tons E-Transit gezelschap krijgt van vier nieuwe, volledig elektrische bedrijfswagens als onderdeel van de iconische Transit-familie. Daartoe behoren ook de Transit Custom en Transit Courier, evenals de personenversies en Tourneo Courier. Ford bevestigt aan AutoWeek dat deze E-Transit Custom op termijn ook versies met een dieselmotor naast zich krijgt. Die gaan dan simpelweg weer Transit Custom heten.