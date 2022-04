Nieuwe elektrische Ford Transit Custom laat zich zien

De markt voor elektrische bestelbusjes breidt rap uit. Vooral Stellantis zette op dit gebied al flinke stappen, met onder meer de Opel Vivaro-e en Peugeot e-Expert en de op personenvervoer gerichte uitvoeringen. Volkswagen haakt aan met de ID Buzz (Cargo) en ook Ford is binnenkort van de partij. Ford heeft de E-Transit al, maar er komt ook een wat kleinere elektrische bestelbus aan. Die zien we hier op een teaserfoto. We hebben het hier ongetwijfeld over de opvolger van de Transit Custom, waarvan ook een personenversie (Tourneo Custom) komt.

Het is het eerste concrete levensteken in lange tijd. In januari 2021 zagen we namelijk al een zogenoemde mule, met onderhuids de techniek van deze nieuwkomer. Toen was nog niet helemaal duidelijk wat er van de techniek kan worden verwacht, behalve dan dat Volkswagen de basis van deze nieuwe middelgrote bestelbus gebruikt voor de volgende Transporter. Onlangs kondigde Ford aan dat het de komende twee jaar met vier elektrische busjes komt, de Transit Custom en Tourneo Custom en de kleinere Transit Courier en Tourneo Courier. We zien hier de basis van die eerste twee. Die andere twee, de Transit Courier en Tourneo Courier, worden zeer waarschijnlijk de bestelversie en eenvoudige personenvariant van de auto die we al kennen als Tourneo Connect. Het is opvallend dat die ook volledig elektrisch worden, want de Tourneo Connect troont op de MQB-basis van de Volkswagen Caddy. Het lijkt er dus op dat Ford (en vooral Volkswagen) het voor elkaar hebben gekregen om daarin toch een accupakket te lepelen.

Goed, terug naar de Transit Custom en Tourneo Custom. Daarvan is het nog even afwachten of de door Ford ontwikkelde basis enkel voor elektrische aandrijflijnen is bestemd. Het zou ons niet verbazen als hiervan gewoon uitvoeringen met een brandstofmotor komen. Op 9 mei weten we ongetwijfeld meer, want dan trekt Ford het doek van de nieuwe Transit Custom. Dat is het eveneens een spannende dag wat betreft de volgende Volkswagen Transporter.