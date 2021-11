Ford E-Transit: dit zijn de eerste prijzen

De volledig elektrische E-Transit komt op de markt in drie uitvoeringen: als bestelauto, idem met dubbele cabine en als chassis cabine, wat betekent dat een derde partij een compleet op maat gemaakte opbouw kan verzorgen. Voor iedere uitvoering zijn dan weer diverse lengte- of hoogtevarianten leverbaar, waarmee het totaal op maar liefst 25 verschillende uitvoeringen uitkomt. Daarnaast levert Ford de E-Transit met twee versies van de elektromotor: met 184 pk of 269 pk. Het maximum koppel bedraagt 430 Nm. Op het vlak van accucapaciteit biedt Ford vooralsnog één keuzemogelijkheid in de vorm van een accupakket van 67 kWh. De maximale WLTP-actieradius bedraagt 317 kilometer.

De goedkoopste variant van de E-Transit is de chassis cabine als L3 Ambiente. Daarvoor moet je exclusief btw en bpm €48.675 achterlaten bij de Ford-dealer. De luxere Trend moet €50.350 opbrengen. De gesloten bestelauto heeft met €49.050 een iets duurdere vanafprijs. Voor dat geld krijg je hem als 350 L2 Ambiente, de Trend is er vanaf €51.100. De Ambiente is standaard voorzien van onder meer het SYNC 4-infotainmentsysteem met 12-inch touchscreen, Keyless Start, verwarmbare voorstoelen en automatische airco. De Trend voegt aan die uitrusting enkele veiligheidssystemen toe, waaronder Pre-Collision Assist, Lane Departure Warning en parkeersensoren rondom. Wil je de krachtigere elektromotor? Dan moet je nog eens €2.150 bij de bovenstaande prijzen optellen. De prijzen van de overige uitvoeringen maakt Ford in een later stadium bekend.

Concurrentie

Met de E-Transit springt Ford een tamelijk drukbevochten segment in. De elektrische Transit zal met zijn formaat moeten concurreren met bijvoorbeeld de Peugeot e-Boxer, Citroën ë-Jumper, Opel Movano-e, Volkswagen e-Crafter, Renault Master Z.E. en de Mercedes-Benz eSprinter. De concurrent die echter nog het meeste weg heeft van de Transit is de Maxus eDeliver9, die met zijn accupakket van 52 kWh overigens flink wat minder stroom mee kan zeulen dan de Ford. Het Stellantis-drietal is wel leverbaar met een accupakket van 70 kWh, wat in theorie een iets hogere WLTP-actieradius van 340 kilometer oplevert. De eCrafter en eSprinter blijven behoorlijk achter op dat gebied met een WLTP-actieradius van respectievelijk 115 en 168 kilometer. De basisprijs van de eCrafter ligt inmiddels net als die van de Ford onder de 50 mille, maar het is duidelijk dat de elektrische Transit in dat geval veel meer waar biedt voor zijn geld.