Elektrische Ford Transit Custom met extra veel grip

Op zoek naar een elektrische bedrijfswagen? Dan kun je bij steeds meer merken terecht, onder meer bij Ford voor de E-Transit Custom. Die elektrische Transit Custom is er al in diverse varianten en is er straks voor het eerst ook met vierwielaandrijving. Handig in de bagger.

In het segment van bedrijfswagens als de Renault Trafic en Volkswagen Transporter heeft Ford al jaren de Transit Custom. Die is er natuurlijk in diverse lengtematen en configuraties én met diverse soorten aandrijflijnen. Hij is er als met dieselmotoren, met plug-in hybride hardware én als volledig elektrische E-Transit Custom. Die hebben tot nu toe altijd een 65-kWh accu en een 136 pk, 218 pk of 286 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Ga je met je bedrijfswagen zo nu en dan de bagger in? Ook dan heeft Ford straks ook een E-Transit Custom voor je in het gamma.

De Ford E-Transit Custom krijgt spoedig vierwielaandrijving dankzij de komst van een extra elektromotor. Die vierwielaangedreven Ford E-Transit Custom wordt in de lente van volgend jaar op de internationale markt gebracht. Voor specificaties en prijzen is het nu dan ook nog te vroeg.