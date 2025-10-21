Ga naar de inhoud
Extreme Chinese supercar is snelste elektrische auto op de Nürburgring-Nordschleife

Yangwang U9 Xtreme stoot Rimac Nevera van de troon

11
YangWang U9 Nürburgring Nordshleife
Lars Krijgsman

De Yangwang U9 was al de sterkste én snelste auto ter wereld en mag zich nu de allersnelste elektrische auto op de Nürburgring-Norschleife noemen.

De knotsgekke Yangwang U9 Xtreme weet zich op steeds meer manieren de recordboeken in te rijden. De extra heftige en tot dertig stuks gelimiteerde versie van BYD's Yangwang U9 is met 3.020 pk de sterkste productieauto ter wereld en mag zich met zijn topsnelheid van 496,22 km/h ook al de snelste auto ter wereld noemen. Aan dat lijstje records voegt de Chinese supercar er nu nog een toe. De Yangwang U9 Xtreme is ook de snelste elektrische auto op de Nürburgring-Nordschleife.

De ook wel U9X genoemde Yangwang U9 Xtreme legde een ronde op de bijna 21 kilometer lange Nürburgring-Nordschleife in 6 minuten en 59,157 seconden af. De elektro-extremist stoot daarmee de 1.914 pk sterke Rimac Nevera van de troon. Die EV legde een ronde op het circuit in zo'n 7 minuten en 5 seconden af. Baas boven baas.

Elektrische Auto

